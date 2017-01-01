Trump’a YPG dosyası ve endişeler iletilecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın YPG’ye ağır silah kararını onaylamasının ardından Washington- Ankara hattında gerilim yaşanırken, dikkatler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülkeye ziyaretine çevrildi. ABD, Erdoğan’ı en üst seviyede ağırlayacak.

BLAIR HOUSE’DA KALACAK

HABERTÜRK’ün üst düzey kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti boyunca Blair House’da kalacak. Beyaz Saray’ın karşısında yer alan Blair House, önemli yabancı konukların ağırlandığı başkanlık konukevi olarak biliniyor.

ROSE GARDEN’DA BASIN TOPLANTISI

Gazete Habertürk'ten Bahar Bakır’ın haberine göre Trump, Erdoğan’ı 16 Mayıs’ta Oval Ofis’te konuk edecek. Yüz yüze görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere geçilecek. İki lider, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ortak basın toplantısının, Gül Bahçesi’nde (Rose Garden) yapılması planlanıyor. ABD Başkanı Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna bir yemek vermesi de gündemde.

GÜNDEM KRİTİK VE YOĞUN

Erdoğan-Trump görüşmesinde birçok kritik konu ele alınacak. Bu konulardan bazıları şöyle:

YPG’YE SİLAH YARDIMI: Washington’un Suriye’de YPG’ye destek vermesinin yanlış olduğu, YPG’ye silah yardımının NATO müttefiki Türkiye’ye tehdit oluşturacağı mesajı verilecek. YPG’nin, terör örgütü PKK’nın kolu olduğunu kanıtlayan görüntü ve dokümanlardan oluşan bir dosya da Trump’a iletilecek. Terör örgütü YPG’nin Rakka operasyonunda kullanılmasının model ortaklığa sığmadığı vurgulanacak. Bu karardan bir an önce dönülmesi mesajı iletilecek.

SURİYE VE IRAK: Astana’da varılan çatışmasızlık bölgeleri mutabakatı sonrasında Suriye’de geçiş süreci ile Rakka ve Mümbiç operasyonlarının geleceği de masaya yatırılacak. YPG’nin Türkiye ve Suriye’de ÖSO ile karşı karşıya gelmemesi için ABD’den güvence istenecek. Suriye’deki Sünni ve Arap unsurların eğitilmesi ve bunlara askeri destek verilmesi de gündeme getirilecek. Arapların Musul operasyonu ve Irak’ın geleceği de gündemde yer alacak.

GÜLEN’İN İADESİ: FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’in iadesi de önemli gündem maddesi. Gülen’in, geçici olarak tutuklanması ve idari tedbir alınması talepleri üzerinde ısrarla durulacak. Gülen hareketinin ABD’deki charter school’lardan yılda 750 milyon dolar gelir sağladığı hatırlatılarak, bu örgütle ilgili sunulan 85 kolilik evraka yönelik adım atılması istenecek.

ZARRAB VE ATİLLA’NIN DURUMU: Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın tutuklanması ve hakkında 4 farklı suçtan 75 yıl hapis cezası istenen İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab’ın durumu ile ilgili bilgi alınacak.

S-400 GERİLİMİ: Rusya’dan alınacak uzun menzilli hava savunma sistemi S-400’ler de gündeme gelecek.

STK’LARLA BULUŞACAK

Erdoğan, ziyareti çerçevesinde sivil toplum ve düşünce kuruluşlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı’nın Türk-Amerikan Konseyi, Turkish Heritage Organization ve SETA gibi düşünce kuruluşlarından birinde bu konuşmayı yapması planlanıyor.