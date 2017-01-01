ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan
GÜNDEM

Trump’a YPG dosyası ve endişeler iletilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Mayıs’ta ABD Başkanı Trump ile Oval Ofis’te yüz yüze görüşecek. Görüşmede; ABD’nin YPG’ye silah yardımı, Suriye-Irak, Gülen’in iadesi, Atilla ile Zarrab’ın durumu ve Rusya’dan alınacak uzun menzilli hava savunma sistemi S-400’ler ele alınacak

12 Mayıs 2017 Cuma, 02:29:47 Güncelleme: 02:58:05

ABD Başkanı Donald Trump’ın YPG’ye ağır silah kararını onaylamasının ardından Washington- Ankara hattında gerilim yaşanırken, dikkatler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülkeye ziyaretine çevrildi. ABD, Erdoğan’ı en üst seviyede ağırlayacak.

BLAIR HOUSE’DA KALACAK

HABERTÜRK’ün üst düzey kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti boyunca Blair House’da kalacak. Beyaz Saray’ın karşısında yer alan Blair House, önemli yabancı konukların ağırlandığı başkanlık konukevi olarak biliniyor.

ROSE GARDEN’DA BASIN TOPLANTISI

Gazete Habertürk'ten Bahar Bakır’ın haberine göre Trump, Erdoğan’ı 16 Mayıs’ta Oval Ofis’te konuk edecek. Yüz yüze görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere geçilecek. İki lider, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ortak basın toplantısının, Gül Bahçesi’nde (Rose Garden) yapılması planlanıyor. ABD Başkanı Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna bir yemek vermesi de gündemde.

GÜNDEM KRİTİK VE YOĞUN

Erdoğan-Trump görüşmesinde birçok kritik konu ele alınacak. Bu konulardan bazıları şöyle:

YPG’YE SİLAH YARDIMI: Washington’un Suriye’de YPG’ye destek vermesinin yanlış olduğu, YPG’ye silah yardımının NATO müttefiki Türkiye’ye tehdit oluşturacağı mesajı verilecek. YPG’nin, terör örgütü PKK’nın kolu olduğunu kanıtlayan görüntü ve dokümanlardan oluşan bir dosya da Trump’a iletilecek. Terör örgütü YPG’nin Rakka operasyonunda kullanılmasının model ortaklığa sığmadığı vurgulanacak. Bu karardan bir an önce dönülmesi mesajı iletilecek.

SURİYE VE IRAK: Astana’da varılan çatışmasızlık bölgeleri mutabakatı sonrasında Suriye’de geçiş süreci ile Rakka ve Mümbiç operasyonlarının geleceği de masaya yatırılacak. YPG’nin Türkiye ve Suriye’de ÖSO ile karşı karşıya gelmemesi için ABD’den güvence istenecek. Suriye’deki Sünni ve Arap unsurların eğitilmesi ve bunlara askeri destek verilmesi de gündeme getirilecek. Arapların Musul operasyonu ve Irak’ın geleceği de gündemde yer alacak.

GÜLEN’İN İADESİ: FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’in iadesi de önemli gündem maddesi. Gülen’in, geçici olarak tutuklanması ve idari tedbir alınması talepleri üzerinde ısrarla durulacak. Gülen hareketinin ABD’deki charter school’lardan yılda 750 milyon dolar gelir sağladığı hatırlatılarak, bu örgütle ilgili sunulan 85 kolilik evraka yönelik adım atılması istenecek.

ZARRAB VE ATİLLA’NIN DURUMU: Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın tutuklanması ve hakkında 4 farklı suçtan 75 yıl hapis cezası istenen İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab’ın durumu ile ilgili bilgi alınacak.

S-400 GERİLİMİ: Rusya’dan alınacak uzun menzilli hava savunma sistemi S-400’ler de gündeme gelecek.

STK’LARLA BULUŞACAK

Erdoğan, ziyareti çerçevesinde sivil toplum ve düşünce kuruluşlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı’nın Türk-Amerikan Konseyi, Turkish Heritage Organization ve SETA gibi düşünce kuruluşlarından birinde bu konuşmayı yapması planlanıyor.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikâh şahitliğini yaptı
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikâh şahidi oldu
İşte PKK’nın Suriye’deki uzantısına teslim edilecek ekipmanlar
GÜNDEM

ABD, YPG'li teröristleri böyle donatacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt dönüşü gündeme dair açıklamalarda bulundu
GÜNDEM

Erdoğan: AK Parti ne sağ ne sol, merkez siyasetle ...
Beyaz Saray'dan Trump-Erdoğan açıklaması
GÜNDEM

Beyaz Saray'dan Trump-Erdoğan açıklaması
MHP'den ABD'ye 'silah yardımı' tepkisi
GÜNDEM

MHP'den ABD'ye 'silah yardımı' tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, May ile telefonda görüştü
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile ...
Kardeşi Ceylan’ı başından vuran Erhan Timuroğlu firarda
GÜNDEM

YAKALAYIN ŞU KATİLİ!
Trump’a YPG dosyası ve endişeler iletilecek
GÜNDEM

OVAL OFİS'TEKİ YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?
Otizmli Yağız özel eğitim verecek gönüllü öğretmeni bekliyor
GÜNDEM

OTİZMLİ YAĞIZ ÖĞRETMEN BEKLİYOR!
Cinnet getiren kadın sokağı savaş alanına çevirdi
GÜNDEM

CİNNET GETİREN KADIN EV EŞYALARINI SOKAĞA FIRLATTI
İdlib'in sorumluluğu Türkiye'ye!
GÜNDEM

İDLİB'İN SORUMLULUĞU TÜRKİYE'YE!
İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Ağrı'da 4 kadın, 4 esrarengiz olay!
GÜNDEM

4 KADIN, 4 ESRARENGİZ OLAY!