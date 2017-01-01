“Sabbatical izni” sistemi, Türkiye’ye de gelecek

Üniversitelerdeki öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak amacıyla, bütün devlet üniversitelerinde, öğretim üyelerinin 75 yaşına kadar çalışabilmesinin önü açılıyor. Daha önce bu hak, sadece 2006’dan sonra kurulan 41 üniversiteye tanınmıştı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlediği basın toplantısında,

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre YÖK Kanunu ile ilgili 11 maddelik teklifin, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırlıklarını yürüttüğü Üretim Reformu Paketi Üretim Reformu Paketi’ne dahil olduğunu belirterek, “Bu maddeler aslında yükseköğretimde sessiz bir devrimdir” dedi.

Yasa teklifinde şu maddeler bulunuyor:

- Kalite Kurulu’nun kurulması: YÖK’ün almış olduğu kararların sonuçlarını değerlendirmesi bu kurul tarafından gerçekleştirilecek. YÖK’ün çıktı kontrolü ve akreditasyon yetkileri bu kurula devredilecek.

- Yüksek öğretim kurumlarında misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma süreçlerinin değerlendirilmesi Kalite Kurulu’nca yapılacak.

- Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu: Kurul ile YÖK’ün kontenjan planlaması diğer paydaşların da görüşleri alınarak daha rasyonel ve katılımcı bir şekilde yapılabilecek.

- Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu: Bu kurulla meslek yüksekokullarının ve bu okullardaki programların iyileşmesine ve geliştirilmesine katkı sağlanacak. Kurulda iş dünyası temsilcileri de yer alacak.

- Meslek yüksekokullarının organize sanayi bölgelerinde açılması teklif ediliyor.

- İşyeri odaklı eğitimin teşvik edilmesi: Fen ve mühendislik programlarında 1 yarıyıl süresince işyerinde eğitim yapılması teşvik edilecek. Üniversite ve iş dünyası birlikteliği gerçekleştirilecek. Öğrenciler maddi açıdan da desteklenecek.

- Bilimsel araştırma projelerinde görev alacak tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilecek.

- Emekli öğretim üyeleri, ilgili bölümün ihtiyacı ve üniversitenin talebi üzerine 75 yaşına kadar çalışabilecek.

- Teknoloji transfer ofisi: Sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer şirketi kurulabilecek. Bu şekilde üniversiteler ile iş dünyası işbirliği geliştirilecek.

DOKTORA SONRASI İSTİHDAM

- Ücretli araştırma izni (Sabbatical): Akademisyenin maaşı devam ederken üniversitenin izni ile proje amaçlı yurtiçi veya yurtdışında üniversite veya araştırma merkezlerinde faaliyette bulunabilme imkânı sağlanacak. Her 6 yılda artı 1 yıl araştırma izni verilecek.

- Doktora sonrası araştırmacı istihdamı (POST-DOC): Üniversitelere doktora sonrası araştırmacı istihdam etme hakkı veriliyor. Üniversiteler ihtiyaç duyduğu alanlarda doktorasını tamamlamış kişileri sözleşmeli olarak (3 yıl) çalıştırabilecek. Böylece doktorasını tamamlayanlar için üniversitelerde yeni bir istihdam imkânı sunulmuş olacak.