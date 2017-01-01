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İstanbul ve Hatay'da eskort çetesi çökertildi: 36 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği Ahlak Büro ekipleri tarafından İstanbul ve Hatay'da düzenlenen operasyonda bir çiftin yönettiği eskort çetesi çökertildi

12 Mayıs 2017 Cuma, 07:58:50 Güncelleme: 08:16:50 İHA

Adana merkezli İstanbul ve Hatay'da düzenlenen operasyonda, karı ve kocanın yönettiği 'eskort sitesi' çetesi çökertildi. Çeteyle alakalı olduğu öne sürülen 23'ü kadın 36 kişi gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği Ahlak Büro ekiplerince, Adana merkezli, İstanbul ve Hatay'da 'eskort çetesine' yönelik operasyon başlattı.

İhbar üzerine, Ahlak Büro amirliği polisleri, eskort çetesini 3 aylık fiziki takip sonucunda belirlediği 40 farklı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Söz konusu evlere düzenlenen operasyonlarda ilk önce zırhlı araçlar girip çevre güvenliği aldı, ardından özel hareket polisleri uzun namlulu silahlarıyla güvenlik aldı.

Koçbaşlarıyla kapıları kırılarak girilen evlerde aramalar yapıldı. Fuhuş'a aracılık, internet üzerinde eskort sitesi kurarak fuhuşu kolaylaştırmak, fuhuş amaçlı çete kurmaktan ve ilanı veren yayınlayan siteyi yöneten karı koca ile birlikte eskort sitesinde teknik destek sağlayan 23'ü kadın 36 kişi gözaltına alındı. Adana'dan 25, İstanbul'dan 4, Hatay'dan ise 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan zanlılar, yüzlerini gazete ve çantalarıyla kapatırken, çekmeyin kardeşim çocuklarımız var diyerek tepki gösterdiler. Bazıları ise kendilerini görüntülemek isteyen gazetecilere saldırdı. Öte yandan karı kocanın yönettiği eskort sitesinin, Türkiye geneli tüm illerde mağdurları olduğu öğrenildi.

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