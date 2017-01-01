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Bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Maliye ile Sağlık Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

12 Mayıs 2017 Cuma, 08:54:15 Güncelleme: 09:03:02 AA

Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşavirleri Salim Güngör, Fehmi Büyükkaragöz, Hamit Murseloğlu, Mustafa Gür ve Selim Budak başka görevlere atanmak üzere bu görevlerinden alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdür Yardımcıları Sadi Civelekoğlu, Dr. Adnan Köse, Muzaffer Çoban ve Dr. Selahattin Erdoğan, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Nedim Özyol'un da başka görevlere atanmak üzere bu görevlerinden alınmasına karar verildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri Gürsel Küsek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri İlhan Kaymaz, Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Efe, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdür Yardımcıları Sinan İpek ve Sebahattin Turan ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Candan'ın da başka görevlere atanmak üzere bu görevlerinden alındığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Müşavirliklerine ise Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Dr. Fuat Kantarcı ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. İsmail Kartal atandı.

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