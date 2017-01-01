ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
PKK
GÜNDEM

Tendürek'te öldürülen terörist sayısı 9'a yükseldi

Çatışmalarda 2 asker şehit olmuş, 11 asker ise yaralanmıştı

12 Mayıs 2017 Cuma, 09:35:02 Güncelleme: 10:00:28 HABERTURK.COM

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tendürek Dağı'nda PKK'ya yönelik dün başlayan operasyonlar sonucunda öldürülen terörist sayısının 9'a yükseldiği belirtildi. 

Valilik açıklaması şu şekilde;

11 Mayıs 2017 Perşembe günü ilimiz Tendürek Dağı Kışlak Mevkiinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit olmuş, 11 askerimiz ise yaralanmıştır. Çatışma esnasında ve devam eden operasyonlarda toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Ağrı'da 4 kadın, 4 esrarengiz olay!
GÜNDEM

4 kadın, 4 esrarengiz olay!
Turuncu listedeki terörist öldürüldü
GÜNDEM

Turuncu listedeki terörist öldürüldü
Tendürek'teki çatışmada 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı
GÜNDEM

Tendürek'ten acı haber! Şehit ve yaralılar var
7 ilde PKK'nın üniversite yapılanmasına operasyon
GÜNDEM

7 ilde PKK'nın üniversite yapılanmasına operasyon
Ağrı Doğubayazıt'ta el yapımı patlayıcı inflak etti
GÜNDEM

Doğubayazıt'ta el yapımı patlayıcı inflak etti: 4 ...
PKK'ya büyük darbe! Haftalarca yetecek silah ve cephanelik bulundu
GÜNDEM

PKK'ya büyük darbe! Haftalarca yetecek silah ve ...
Samsun merkezli Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonu başlatıldı
GÜNDEM

'SON KAPI 1' BAŞLADI! BİR BİR TOPLADILAR
'İhlas Suresi' ile birlikte 3 dilde yaklaşık 60 kelime konuşan muhabbet kuşu
GÜNDEM

'İHLAS SURESİ'Nİ KESİNTİSİZ OKUYABİLİYOR!
İstanbul ve Hatay'da eskort çetesi çökertildi: 36 gözaltı
GÜNDEM

ESKORT ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ: 36 GÖZALTI
Ankara'da KHK protestosu! 4 gözaltı
GÜNDEM

ANKARA'DA KHK PROTESTOSU! 4 GÖZALTI
FETÖ'nün Borsa İstanbul yapılanmasına 102 gözaltı kararı
GÜNDEM

FETÖ'NÜN BORSA İSTANBUL YAPILANMASINA 102 GÖZALTI KARARI
Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven'e gözaltı
GÜNDEM

CUMHURİYET.COM.TR GENEL YAYIN YÖNETMENİ OĞUZ GÜVEN'E GÖZALTI