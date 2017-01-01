Tendürek'te öldürülen terörist sayısı 9'a yükseldi

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tendürek Dağı'nda PKK'ya yönelik dün başlayan operasyonlar sonucunda öldürülen terörist sayısının 9'a yükseldiği belirtildi.

Valilik açıklaması şu şekilde;

11 Mayıs 2017 Perşembe günü ilimiz Tendürek Dağı Kışlak Mevkiinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit olmuş, 11 askerimiz ise yaralanmıştır. Çatışma esnasında ve devam eden operasyonlarda toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir.