Erdoğan'dan Trump'la görüşmesi için açıklama: Virgül değil, nokta mesabesinde olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti'ne hareketinden önce açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD'nin YPG'ye silah yardımına ilişkin soruya, "Amerika'yı bir terör örgütünün yanına yakıştıramıyoruz. Aynı şeyi, sayın Putin'e de söyledim, Rusya'ya da yakıştıramıyoruz." yanıtını verdi. Donald Trump ile görüşmesi öncesinde, ön heyetin görüş alışverişinde bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, kendi görüşmesi için "Virgül mesabesinde değil, nokta mesabesinde olacak" nitelemesinde bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Modern İpek Yolu girişimine Türkiye olarak çok güçlü bir destek veriyoruz. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı bu projenin halkalarıdır. Türkiye'nin gerçek bir kavşak noktası olduğu bu vesile ile bir kez daha tescil edilecektir. Yapacağım görüşmelerde bu hususların altını çizeceğim."

TRUMP GÖRÜŞMESİNİN GÜNDEM MADDELERİ

"Çin'den sonra ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine Washington'a geçeceğiz. Önemli konuları, gerek ikili ilişkiler, gerekse bölgesel gelişmeleri değerlendirme fırsatımız olacak. İkili ilişkilerin yanı sıra, başta DEAŞ olmak üzere, terörle mücadele, Suriye, Irak, mülteci konularında görüş alışverişinde bulunacağız. FETÖ gündemimizde en üst sırada yer alacaktır."

"VİRGÜL MESABESİNDE* DEĞİL, NOKTA MESABESİNDE OLACAK"

(ABD'nin YGP'ye silah yardımı) Bu ara bir öncü ekibi ABD'ye göndermiştik. Bu sorunuzdaki içeriği ihtiva eden konularda bazı ön görüşmeleri yetkililerle yaptılar. Şimdi de biz en üst düzeyde sayın Trump'la bu görüşmeleri yapalım istiyoruz. Bizim yapacağımız görüşme virgül mesabesinde değil, nokta mesabesinde olacak. Şu ana kadar "yazılı, görsel medyada yer alan bütün ifadeleri çok da önemsemiyorum" demiştim. Şu anda Amerika bir geçiş sürecini yaşıyor. Bizim burada çok daha dikkatli olmamız gerekir ama dün de ifade ettiğim gibi bizim tüm temennimiz. Bunların bütün belgeleri elde.

*MESABE NE ANLAMA GELİYOR? Mesabe sözcüsü, Türk Dil Kurumu'nda (TDK) "Derece, değer, rütbe" olarak tanımlanıyor.

"DEAŞ OLABİLİR, PYD OLABİLİR, YPG OLABİLİR..."

"Bölgede DEAŞ'la mücadele ise bu mücadeleyi şu anda en üst düzeyde veren biziz. Hepsi işin lafını yapıyor, Türkiye olarak bir bu işin icraatını yaptık. Bu DEAŞ olabilir, PKK olabilir, PYD olabilir, YPG olabilir. Hepsi ile bu mücadeleyi amansız bir şekilde verdik, veriyoruz. Şu anda bu yavrularımız inlerine girdi. Mağaraların altından nelerin çıktığını görüyoruz. Silah depoları, mühimmat ne ararsanız var."

"DEDİKODU MESABESİNDE GÖRMEK İSTİYORUM"

"Kandil'de de vereceğiz, burada da vereceğiz, Suriye'nin neresinde olursa orada da vereceğiz. Irak'ta Tel Afer ve Sincar bölgelerinde de bir operasyonumuz oldu. Aynısını bir gece ansınız gelebiliriz, giderbiliriz dedik. Bunu yapmazsak bize olan tehdit devam edecektir. Burada ne Amerika'ya tehdit var, ne Rusya'ya. Tehdit bize. Tehdit bize olduğuna göre başkalarına ne? NATO'da ittifak halinde olduğumuz böyle güçlü bir ülke, güçlü bir ortağı ile bu bölgede adımları bizimle atmalı. Asla bir terör örgütünü Amerika'nın yanına, Amerika'yı da bir terör örgütünün yanına yakıştıramıyoruz. Aynı şeyi, sayın Putin'e de söyledim, Rusya'ya da yakıştıramıyoruz. Şu ana kadar gelen bilgileri adeta dedikodu mesabesinde görmek istiyorum. Bu ziyaretin de bu noktada bir kırılma noktası olacağını düşünüyorum."

"TRUMP'IN BURADAKİ İRADESİNİ ÇOK ÇOK ÖNEMSİYORUM"

(FETÖ ile mücadele) "Adalet Bakanımız oradaydı. ABD Adalet Bakanı ile görüşmelerini yaptı, karşılıklı olarak bazı feedback'ler de almış durumdalar. İşin üzerine gidilecek. Ben sayın Trump'la bunları etraflıca görüşeceğim. Belgeleri de kendilerine takdim edeceğiz. Trump'ın buradaki iradesini çok çok önemsiyorum. O işi sonuna kadar kovalayacağız. ABD FETÖ'nün adeta bir kuluçka yuvası haline gelmemeli. Avrupa'da da Almanya birinci derecede onların barınma yeri halinde. Bunların arkasında nelerin yattığını bu ülkede 15 Temmuz'u yaşayanlar gayet iyi biliyorlar."

"BUNLARIN SİYASETİ ÖĞRENMESİ LAZIM"

( CHP'nin ABD ziyareti tepkisi) Bu tür ifadeyi kullanmışlarsa, bunların siyaset öğrenmesi lazım. Siyaseti bilmeyenlere cevap vermenin de anlamı yok. Biz neyi ne şekilde gözden geçireceğimizi çok iyi biliriz. Her şeyin istişaresini en geniş anlamda yaparız. Dünyadaki gelişmelerden de ne kadar uzak olduklarının da bir alameti farikasıdır.

"BRÜKSEL BELEDİYE BAŞKANI SOKAKLARI NASIL TEMİZLEYECEĞİNİ DÜŞÜNSÜN"

(Brüksel'deki NATO zirvesi) "Brüksel Belediye Başkanı NATO'nun bir mensubu değil. O kendi işine baksın. Brüksel sokaklarını nasıl temizleyeceğini düşünsün. Belçika'nın NATO'nun temsilinin konusu. Ben kalkıp da ne Brüksel Belediyesi'ni ziyarete gidiyorum, ne Belçika yetkilisini ziyaret ediyorum. "Ben NATO zirvesine Erdoğan'ı sokmam" diyorlarsa, buna gücü Belçika yetkililerinin yetiyorsa bunu açıklasınlar. Ben zirveye gidiyorum, zırvaya değil. Bunların ki zırvalama. NATO niçin var. NATO terörle mücadelede de bir rol almayacaksa niye var? Bunları da konuşacağız."