Tarihi Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasına başlandı

Batmanın Hasankeyf İlçesi'nde, bulunduğu yer Ilısu Baraj Gölü altında kalacak olan 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi'ni 2 kilometre uzaklıktaki yeni yerine taşıma işlemi bu sabah saat 07.30'da başladı.

Hollanda ve Türk firması tarafından hazırlanan projeyle gerçekleştirilen 1100 tonluk Zeyney Bey Türbesi'nin taşıma işlemi Türkiye'de ilk kez kullanılan bir yöntemle gerçekleştiriliyor.

Özel bir yol yapılarak hazırlanan projeye göre yapılan taşıma işleminin 8 saatte tamamlanması bekleniyor. Yetkililer, taşıma işleminin devam ettiğini, şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını söyledi.