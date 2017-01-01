Asırlardır sönmeyen Yanartaş'ın sırrı çözüldü

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İTALYANLAR DA ÇOK ÖNEMLİ BULGULAR ELDE ETTİ



Diğer yandan, durmaksızın yanan ve 'Olimpos'un Ateşi' olarak da bilinen bu ateşin sırrını çözmek için Roma'da bulunan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nden Giuseppe Etiope de Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki Babes-Bolyai Üniversitesi'nden Artur Ionescu ile birlikte bir çalışma yaptı.