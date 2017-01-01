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Asırlardır sönmeyen Yanartaş'ın sırrı çözüldü

12 Mayıs 2017 Cuma, 10:26:45 DHA

  • 1 Asırlardır sönmeyen Yanartaş'ın sırrı çözüldü
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    Antalya'nın Kemer İlçesi'ne bağlı tatil cenneti Çıralı, sahile çok yakın bir bölgede kayalıklar arasından sızan metan gazının yüzeyde hiç sönmeden yüzyıllardır yanmasıyla meşhur bir yer.

  • 2 Asırlardır sönmeyen Yanartaş'ın sırrı çözüldü
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    DHA'nın haberine göre, her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin akınına uğrayan ve yeraltından sızan gazın birçok noktada yüzeyde alev alev yandığı Yanartaş'ın, Chimera olarak adlandırılan mitolojik bir canavarın ağzından çıkan alevler olduğu da hikaye ediliyor.

  • 3 Asırlardır sönmeyen Yanartaş'ın sırrı çözüldü
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    Asırlardır sönmeyen bu ateşin sırrını çözmek için hem yurtiçi hem yurtdışından bilim insanları bölgede araştırma ve inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

  • 4 Asırlardır sönmeyen Yanartaş'ın sırrı çözüldü
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    ÇOK ÖNEMLİ BİR DOĞALGAZ SIZINTISI

    Bölgede incelemeler yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu, Chimera'nın kendiliğinden yanan ateş anlamında antik dönemlerden beri bilinen bir bölge olduğunu ve kutsal kabul edildiğini söyledi.

  • 5 Asırlardır sönmeyen Yanartaş'ın sırrı çözüldü
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    Kendiliğinden yanan ateşin doğalgaz sızıntısı sonucu meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Yağmurlu, "Bu bölgede doğalgaz emaresi varmış ve antik dönemlerde yıldırımların, şimşeklerin etkisiyle belki o dönemlerdeki insanların etkisiyle yanmaya başlamış.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 23 dakika önce
    Türkiyenin heryerinden gaz fışkırıyor biz hala dışarıdan ithal ediyoruz. ver kazmayı artık Türkiyem
  • Misafir 25 dakika önce
    Doğu Akdeniz fazlasıyla ısınıyor buralara da sondaj yapmalıyız. Mısır dan gaz çıktı, israilden gaz çıktı. Kıbrıs açıklarından gaz çıktı bizim bölgelerimizde de gaz mutlaka ve fazla miktarda vardır.
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