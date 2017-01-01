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'Kara Havacılık Komutanlığı' iddianamesi tamamlandı

İddianamede, darbe girişimi sırasında şehit olan 28 kişinin 30 yakını ile yaralanan 276 kişi, "müşteki" olarak yer alıyor

12 Mayıs 2017 Cuma, 10:57:18 Güncelleme: 11:23:18 AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Şüphelilerden 7'si hakkında sadece FETÖ üyeliğinden, 148'i hakkında ise "terör örgütünü yönetmek", "silahlı terör örgüte üye olmak", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "askeri komutanlıkların gaspı", "nitelikli şekilde kasten öldürme", "nitelikli şekilde kasten öldürmeye teşebbüs" ve "nitelikli şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından soruşturma yürütüldü.

Darbe faaliyetini yöneten asker şüpheliler Ünsal Coşkun, Mehmet Şahin, Özcan Karacan, Mustafa Durmuş, Halil Gül, Uğur Kapan hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan da kamu davası açıldı.

Bu şüphelilerden sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi oldukları öne sürülen Coşkun, Şahin, Karacan ve Gül hakkında başka bir dava daha bulunuyor.

İddianamede, darbe girişimi sırasında şehit olan 28 kişinin 30 yakını ile yaralanan 276 kişi, "müşteki" olarak yer alıyor.

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