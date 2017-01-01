Kahramanmaraş'ta 'Joker'ler sınavda yakalandı

Kahramanmaraş'ta, ehliyet almak isteyenler için başlatılan elektronik sınava (e-sınav) başkalarının yerine para karşılığında 'joker' olarak girdiği saptanan 17 kişi yakalandı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, bu kişiler hakkında gerekli adli işlem başlatıldığını söyledi.



DHA'nın haberine göre, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, normal test şeklinde yapılan yazılı sınava göre, hem paradan, hem de zamandan tasarruf sağlayan e-sınav uygulamasının 16 kentte uygulandığını, bunlardan birinin de Kahramanmaraş olduğunu belirtti. Kentte yapılan sınavlarda başkalarının yerine giren 17 kişinin yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldığını kaydeden Akkurt, "Şu ana kadar Emniyet Müdürlüğümüzün de takip ettiği kişiler de değerlendirildiğinde 17 civarında 'joker' diye tabir ettiğimiz kişiler yakalandı. Bunlar adli işlemleri yapılmak üzere adli mercilere sevk edildi. Bunlar hakkında 2 ila 5 yıl arasında ceza veriliyor. Bu cezalarında diğer yapmış oldukları farklı yöntemleri de kullanılırlarsa, yani evrakta sahtecilik yapmışlarsa, nüfus cüzdanında oynamalar yapmışlarsa cezalar daha yukarılara doğru çıkabiliyor. Biz bu konuda gerçekten çok dikkatliyiz, arkadaşlarımız konuyla ilgili gerekli eğitimleri aldılar. Kimin yerine girdikleri, kimin girdiği belli, onlar biliniyor. Onlarla ilgili de tabiki yerine girdiren kişiyle ilgili olarak da ayriyeten bir işlem yapılıyor" dedi.



ADAYLARIN TÜM BİLGİLERİNİ EZBERLİYORLAR



Başkalarının yerine 5 ile 10 bin lira arasında ücret karşılığında sınava girdikleri öne sürülen jokerler, yakalanmamak için her türlü yolu deniyor. Jokerler adaylara bezemek için kuaföre dahi gidip saçını aynı şekilde kestirmeye özen gösterirken, bazıları tanınmamak için sakal bırakıyor. Eğer aday beyaz, sınava yerine giren joker esmer tenliyse, şüphelenen görevliye 'Tarlada çok çalıştığım için güneşten yandım' şeklinde cevaplar verdiği de belirtildi. Jokerler ayrıca, yakayı ele vermemek için sınava yerine girdikleri adayın anne ve baba adını, kimlik bilgilerini de ezberliyor. Görevli şüphelenmesi durumunda ise, 'Fotoğraftaki kişi benim, siz benim psikolojimi bozmaya çalışıyorsunuz. Sizi BİMER'e şikayet edeceğim' diyerek baskı kurmaya çalıştıkları kaydedildi.



KİMLİKTEKİ FOTOĞRAFLA ADAYI KARŞILAŞTIRIYORLAR



Kahramanmaraş'ta e-sınav'ın yapıldığı ve 17 jokerin yakalandığı Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi'nde görevliler de gerekli kontrollerini daha da sıklaştırdı. Sınava girmeden önce Kurum Müdürü Hamza Büyüksakallı, adaylarla sohbet edip onlara joker hakkında bilgi veriyor. Jokerlerle ilgili emniyetin gerekli işlemleri yaptığını ifade eden Büyüksakallı, tedbir amaçlı olarak kimlik ve sınav giriş belgelerini inceleyeceklerini söylüyor. Büyüksakallı ve diğer görevliler daha sonra adayları kimlik ve sınav giriş belgelerindeki fotoğraflarla karşılaştırdıktan sonra sınıfa alıyor.



SONUCU ANINDA ÖĞRENİYOR

E-sınav'da adaylar soruları tabletten okuyup cevaplıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile E-Sınav Merkezi arasında kurulan özel VPN sistemi sayesinde adayların bilgileri ve soruları bakanlıktan tabletlere aktarılıyor. Tüm soruları cevaplayan aday, yerinden kalktıktan sonra cihaza TC kimlik numarasını girerek doğru ve yanlış sayısı ile kaç puan aldığını anında öğrenip sonuç belgesinin çıktısını alabiliyor. E-sınavda internet bağlantısı olmadığından sisteme dışarıdan herhangi bir müdahalenin söz konusu olamayacağı belirtiliyor.