Antalya'da 38 kilo esrarla yakalanan imama 5 yıl 5 ay hapis

Antalya'da toplam 38 kilo esrarla yakalanan cami imamı 37 yaşındaki C. L., 5 yıl 5 ay hapis ile 10 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.



DHA'nın haberine göre, Antalya'da geçen Aralık ayında 'canlı bomba' ihbarı üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 9 kilo esrar ele geçirildi. Aracı kullanan cami imamı C. L.'nin görev yaptığı Hisarçandır Mahallesi'ndeki iki ayrı yerde, 29 kilo daha esrar maddesi ele geçirildi.

KULLANICI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bu uyuşturucuların Ali A.'ya ait olduğunu iddia eden L., kendisinin kullanıcı olduğunu söyledi. C. L.'nin beyanı üzerine gözaltına alınan Ali A. ise iftira atıldığını iddia etti. L. ile aralarında husumet olduğunu ileri süren A., uyuşturucuyla ilgisi olmadığını belirtti.



Tutuklanan iki şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti suçundan Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemede etkin pişmanlıktan yararlanan C. L.'ye 5 yıl 5 ay hapis cezası ile 10 bin lira adli para cezası verildi. Ali A. ise 10 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.





