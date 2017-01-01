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HDP Iğdır İl Başkanı tutuklandı

Iğdır'daki terör operasyonunda gözaltına alınanlardan aralarında HDP İl Başkanı Hasan Safa'nın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı

12 Mayıs 2017 Cuma, 12:07:44 Güncelleme: 12:11:28 AA

Iğdır'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince " PKK terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 7'sinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

HDP IĞDIR İL BAŞKANI DA ARALARINDA

Aralarında HDP İl Başkanı Hasan Safa'nın da bulunduğu 7 kişiden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gözaltında bulunan 7 kişinin ise işlemleri sürüyor.

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