Kocaeli'de iş arkadaşını öldürdükten sonra intihar süsü veren kişi yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde fabrika işçisi 40 yaşındaki Burhan Yaman'ın otomobilinde öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada çalışma arkadaşı 36 yaşındaki Ö.E.Y. gözaltına alındı. Ö.E.Y. borcunu ödememesi nedeniyle Burhan Yaman'ı öldürdüğünü; silahı temizledikten sonra Yaman'ın eline silahı vererek intihar izlenimi verdiğini, olay yerinde ağlayarak suçunu örtmeye çalıştığını itiraf etti.



Olay, geçen 23 Ocak günü Gölcük Kadırga yolu üzerinde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Burhan Yaman yol üzerindeki alanda otomobilinde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan ilk belirlemede Burhan Yaman'ın intihar etmiş olabileceği sanıldı. Yapılan otopside Burhan Yaman'ın başında ve göğsünde birer kurşun bulunması üzerine cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay günü cinayet bölgesinde ağlayan Burhan Yaman ile aynı fabrikada çalışan Ö.E.Y'yi önceki gün gözaltına aldı.

"BENİ VUR AĞABEY"



Ö.E.Y. ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Polisin sorularına çelişkili cevaplar veren Ö.E.Y. daha sonra cinayeti işlediğini itiraf etti. Alacak borç anlaşmazlığından cinayeti işlediğini söyleyen Ö.E.Y. Burhan Yaman'ı öldürdükten sonra silahı temizlediğini, silahı Yaman'ın eline vererek intihar görüntüsü verdiğini belirtti. Daha sonra evine gittiğini belirten Ö.E.Y. telefon gelince hiçbir şey olmamış gibi olay yerine gittiğini, ağlayarak suçunu örtmeye çalıştığını itiraf etti.



Bu ara Ö.E.Y.'nin olay günü, öldürdüğü Burhan Yaman'ın ağabeyine "Beni vur ağabey" diyerek ağlaması görüntülere yansıdı.



Ö.E.Y. emniyetteki işlemlerin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi.