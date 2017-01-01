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FETÖ soruşturması, Boydak Holding
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FETÖ soruşturmasında 137 işadamı hakkında hapis cezası istendi

FETÖ’nün finansal kaynaklarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 40’ı tutuklu 137 işadamı hakkında 5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:11:06 Güncelleme: 14:41:43 HABERTURK.COM

FETÖ’nün finansal kaynaklarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Dünya Pazarlama (Samanyolu Pazarlama) ve bağlı şirketlerin yönetici ve ortaklarından 40’ı tutuklu 137 işadamı hakkında, FETÖ üyesi olmak ve terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet suçundan 5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre Boydak Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın kardeşi işadamı Bekir Boydak, oğlu Mahmut Sami Boydak, Multinet A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Başev ile CEO’su Yusuf Ziya Gündüz de şüpheliler arasında yer aldı.

Cumhuriyet savcısı İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan 121 sayfalık iddianame, Başsavcı vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, Atıf Salih Yiğit, Fatih Avvuran, Fevzi Gürses, İbrahim Balcı, İsa Kalaycıoğlu, Nihat Özdemir, Nureddin Gonca, Necat Gonca ve Nurfan Kartal’ın, “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan 10 ile 15 ve “terör örgütleri veya teröristlere fon sağlamak ve toplamak” suçundan da 5 ile 10 yıl olmak üzere toplam 15 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Aralarında eski Boydak Holding ve Kaynak Holding yöneticilerinin de bulunduğu 125 şüphelinin, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 5 ile 10 ve “terör örgütleri veya teröristlere fon sağlamak ve toplamak” suçundan da 5 ile 10 yıl olmak üzere toplam 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülen iddianamede, şüpheliler Memduh Boydak ve Bekir Boydak ile Sedat Yetişkin’in ise "terör örgütleri veya teröristlere fon sağlamak ve toplamak” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 18 dakika önce
    alanyadakiler bırakıldı alınması lazım alanyadakılerınde
  • Misafir 24 dakika önce
    KAHPELERE VERİLEN BU CEZALAR ÖDÜL GİBİ ŞEHİTLERİMİZİN KEMİKLERİ SIZLIYOR BİZİM İÇİMİZ YANIYOR
  • Misafir 26 dakika önce
    millet sözünü tuttu EVET dedi topbaşın damadının alkışlarını unutup saldınız İdam sözü verdiniz halkın inancı kırılmadan sözünüzü tutun ucu kime dokunursa gereği yapılsın şehitlerimizin iadei itibarı topyekün bunlarla gerçekleşicek
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