Kars'ta bir kişi beşiğinde uyuyan bebeği sopayla öldürdü

Kars'ta beşiğinde uyuyan 2 yaşındaki bebeği sopayla vurarak öldüren zanlı yoğun güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, olay, dün Kars merkez Alparslan Mahallesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, beşiğinde uyuyan 2 yaşındaki Ömer Yasin Y., isimli bebek, akrabası olan Z.G.'nin sopalı saldırısına uğradı. Başına sopayla vurulan Ömer Yasin Y., annesi tarafından kaldırıldığı Kars Harakani Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası Cinayet Masası ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada bebeğin akrabası olan Z.G., tarafından başına sopayla vurulması neticesinde öldüğü belirlendi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda kendi evinin 15 metre yakınında görülerek kaçmaya çalışan Z.G., kıskıvrak yakalandı. Emniyette sorgulanan Z.G., cinayet suçundan yoğun güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.



"EŞİMİ 'KISASA KISAS' DİYEREK TEHDİT ETTİ"

Öte yandan olayla ilgili emniyette ifadesi alınan bebeğin annesi, cinayetin Z. G., tarafından kasten işlendiğini ileri sürdü.

Emniyet tarafından ismi açıklanmayan anne ifadesinde şöyle konuştu:

"Eşim G.Y.'nin kız kardeşi K.G'nin eşi Z.G.'nin 2 yıl önce trafik kazasında kızı Sultan 11 yaşında öldü. Z. G., bu olaydan sonra kızının ölmediğini, öldürüldüğünü iddia ederek eşimi sorumlu tutmaya başladı. Yaklaşık 1 yıldan bu yana eşimi tehdit etmeye başladı. Olay günü Z.G., sabah saat 08.00 sıralarında evimize yalnız olarak geldi. Birlikte kahvaltı yaptık. Kızının ölümünü kast ederek eşim G.Y.'yi yine "kısasa kısas" diyerek tehdit etti. Eşim ile bir süre konuştuktan sonra birlikte çıkarak gittiler. Daha sonra eşim işleri dolayısıyla Ardahan'a gitti. Evde yalnız kaldım, dış kapıyı kapattım ancak kilitlemedim. Saat 13.00 sıralarında dış kapıya yakın koridorda evin içerisinde Z.G.'yi yalnız olarak gördüm. Üzerime saldırdı. Hiçbir şey söylemeden beni darp etmeye başladı. Panikle kendimi evin dışına attım ve koşarak kaçmaya başladım. Eve geri geldiğimde beşiğinde uyumakta olan oğlum Ömer Yasin'in yerde olduğunu ve başının kanadığını gördüm. Komşulardan yardım isteyerek hastaneye götürdük. Hastanede hayatını kaybetti çocuğum. Bebeğimi kızının ölümünden bizi sorumlu tutan Z.G., öldürdü."