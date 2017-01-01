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Manisa'daki hamile kadına darp davası ertelendi

Ebru Tireli'nin doğum nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan raporu alamadığı gerekçesiyle mahkeme heyeti duruşmayı 21 Kasım 2017 tarihine erteledi

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:41:12 Güncelleme: 14:45:26 İHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evinin önünde bulunan park alanında 4 aylık hamileyken spor yaptığı sırada Davut K. tarafından saldırıya uğrayan 32 yaşındaki Ebru Tireli davası yine ertelendi. Dava, Ebru Tireli'nin doğum nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan raporu alamadığı için 21 Kasım 2017 tarihine ertelendi.

Ebru Tireli'ye darp, aynı bölgede N.Ç.'yi taciz ettiği ve 14 yaşındaki bir kız çocuğu Y.Ş.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla toplam 26.5 yıl hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan D.K.'nın yargılanmasına devam edildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Davut K. hakkında yine karar çıkmadı. 3 Mart'ta görülen davada 14 yaşındaki Y.Ş.A. ve ailesi davadan vazgeçmiş, mahkemede diğer iddialar hakkında şahsı adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı. Cinsel istismara uğradığı belirtilen kız çocuğu şikayetini geri çekmiş, mahkeme, Tireli'nin olay tarihinde kendini savunabilecek durumda olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına, sanığın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.

DAVALAR BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Hamile olan Ebru Tireli'ye saldırmaktan ve hakaret suçlarından toplam 4 yıl, N.Ç.'ye yönelik hareketinden dolayı da cinsel saldırı ile hakaret suçlarından toplam 14.5 yıl hapis cezasına çarptırılması istenen D.K., hakkında Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. D.K.'nın, daha önce 14 yaşındaki Y.Ş.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında aynı mahkemede 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava da bu dosyayla birleştirildi. Davanın 3 Mart'ta yapılan üçüncü duruşmasında ifade veren Y.Ş.A. şikayetinden vazgeçmişti.

Davanın bugün Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan 4. duruşmasında hamile kadın Ebru Tireli'nin doğum nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan raporu alamadığı gerekçesiyle mahkeme heyeti duruşmayı 21 Kasım 2017 tarihine erteledi.

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