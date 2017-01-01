ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Atatürk hakaret soruşturma
GÜNDEM

SON DAKİKA! Atatürk'e hakaret soruşturmasında yeni gelişme

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:43:17 Güncelleme: 15:44:00

Atatürk'e hakaret soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı olan Süleyman Yeşilyurt teslim oldu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 19
  • Misafir 6 dakika önce
    idam
  • Misafir 20 dakika önce
    Helal olsun.Yok öğle atıp tutup konuşmak kafana göre.Herşeyin bedeli var...İki düşünüp bir konuşacaksın..Ben öğle demedimle kıvırmak yok....
  • Misafir 24 dakika önce
    yahu olmus insanlari rahat biraksaniz.hele memlekete hizmet edenleri.koca koca adamlarsiniz
  • Misafir 44 dakika önce
    helal olsun, gerisini bekleriz.
  • Misafir 49 dakika önce
    kanı bozuk
  • Misafir 55 dakika önce
    vurun gebertin içerde hainu
  • Misafir 12 dakika önce
    içerde çok iyi muamele yapmalı bunlara
  • Misafir 55 dakika önce
    Anıtkabir de, atatürk'e karşı 24 saat hazır olda dur cezasından sonra, müebbet :=)
  • Misafir 57 dakika önce
    iyi olmuş, bu ülke tarihi şahsiyetlerine hakaret edilirse kavgayı bırakır birlik olur adama ağzının payını verir.
  • Misafir 57 dakika önce
    Atatürk düşmanları hak ettiği cezayı alsınlar
  • Misafir 57 dakika önce
    çok çirkin ithamlar siz biz müslümanız müslüman müslümanın ayıbını örtmesi gerekirken size yakışıyormu edep illede edep
  • Misafir 1 saat önce
    Halka teslim edilsin geregini biz yapalim.
  • Misafir 1 saat önce
    bir an önce idamı getirsinler bu iş cılkından cıkdı
  • Misafir 1 saat önce
    vatandasliktan..hemen..cikarilsin..
  • Misafir 1 saat önce
    dilim giydirir bana kilim demişler
  • Misafir 1 saat önce
    Bülbülün çektiği dili belası:))
  • Misafir 1 saat önce
    Herkes haddini bilecek
  • Misafir 1 saat önce
    nereye kadar kaçacam ki demiştir
  • Misafir 1 saat önce
    komuoyu için ibretlik bir ceza verilmeli
  • Misafir 1 saat önce
    ADAM OLACAKSIN BÖYLE
  • Misafir 1 saat önce
    atin iceriye akli basina gelsin hapistede dogrular ogretlisin buna
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Türk Anneler Derneği'nden Zübeyde Hanım'a yönelik çirkin sözlere tepki
GÜNDEM

Zübeyde Hanım'a yönelik çirkin ifadelere annelerden ...
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'dan "Atatürk'e hakaret"e kınama
GÜNDEM

Milli Savunma Üniversitesi'nden "Atatürk'e hakaret"e ...
Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu'ndan 'Atatürk'e hakaret'e suç duyurusu
GÜNDEM

Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu'ndan 'Atatürk'e ...
Atatürk'e hakaret eden iki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı
GÜNDEM

Atatürk'e hakaret eden iki isim hakkında flaş gelişme
Başbakan Yıldırım'dan ABD'nin YPG'ye silah desteğiyle ilgili açıklama
GÜNDEM

"ABD'nin PKK'ya doğrudan ya da dolaylı desteği kabul ...
Akar ve Yeşilyurt'a "Atatürk'ün hatırasına hakaret"ten soruşturma
GÜNDEM

İki isme "Atatürk'ün hatırasına hakaret"ten ...
Canikli: HSK Kavurmacı'nın tahliyesini inceliyor
GÜNDEM

CANİKLİ: HSK KAVURMACI'NIN TAHLİYESİNİ İNCELİYOR
Mahrem imamlara yönelik operasyonların il il bilançosu
GÜNDEM

HANGİ İLDE KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI, KAÇ KİŞİ SERBEST BIRAKILDI?
CHP Bolu İl Başkanlığı'na kayyum atandı
GÜNDEM

CHP BOLU İL BAŞKANLIĞI'NA KAYYUM ATANDI
Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu bir araya geldi
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU'NDAN SP LİDERİNE ZİYARET
SON DAKİKA! Atatürk'e hakaret soruşturmasında yeni gelişme
GÜNDEM

ATATÜRK'E HAKARETTEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN İSİM TESLİM OLDU
Tekirdağ'da beton mikseri, midibüsle çarpıştı
GÜNDEM

BETON MİKSERİ, MİDİBÜSLE ÇARPIŞTI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR