Atatürk'e hakaret soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı olan Süleyman Yeşilyurt teslim oldu.
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YORUMLAR 19
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Misafir 6 dakika önceidam00
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Misafir 20 dakika önceHelal olsun.Yok öğle atıp tutup konuşmak kafana göre.Herşeyin bedeli var...İki düşünüp bir konuşacaksın..Ben öğle demedimle kıvırmak yok....00
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Misafir 24 dakika önceyahu olmus insanlari rahat biraksaniz.hele memlekete hizmet edenleri.koca koca adamlarsiniz00
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Misafir 44 dakika öncehelal olsun, gerisini bekleriz.186
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Misafir 49 dakika öncekanı bozuk246
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Misafir 55 dakika öncevurun gebertin içerde hainu156
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Misafir 12 dakika önceiçerde çok iyi muamele yapmalı bunlara00
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Misafir 55 dakika önceAnıtkabir de, atatürk'e karşı 24 saat hazır olda dur cezasından sonra, müebbet :=)216
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Misafir 57 dakika önceiyi olmuş, bu ülke tarihi şahsiyetlerine hakaret edilirse kavgayı bırakır birlik olur adama ağzının payını verir.156
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Misafir 57 dakika önceAtatürk düşmanları hak ettiği cezayı alsınlar216
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Misafir 57 dakika önceçok çirkin ithamlar siz biz müslümanız müslüman müslümanın ayıbını örtmesi gerekirken size yakışıyormu edep illede edep618
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Misafir 1 saat önceHalka teslim edilsin geregini biz yapalim.126
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Misafir 1 saat öncebir an önce idamı getirsinler bu iş cılkından cıkdı96
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Misafir 1 saat öncevatandasliktan..hemen..cikarilsin..156
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Misafir 1 saat öncedilim giydirir bana kilim demişler33
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Misafir 1 saat önceBülbülün çektiği dili belası:))03
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Misafir 1 saat önceHerkes haddini bilecek66
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Misafir 1 saat öncenereye kadar kaçacam ki demiştir33
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Misafir 1 saat öncekomuoyu için ibretlik bir ceza verilmeli66
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Misafir 1 saat önceADAM OLACAKSIN BÖYLE36
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Misafir 1 saat önceatin iceriye akli basina gelsin hapistede dogrular ogretlisin buna66
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