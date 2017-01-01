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Bekir Bozdağ, Başsavcı Mustafa Alper'in ölümünün araştırılmasını istedi

Adalet Bakanı Bozdağ, trafik kazasında hayatını kaybeden Başsavcı Mustafa Alper'in ölümüyle ilgili araştırma talimatı vardı

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:49:24 Güncelleme: 15:40:44 AA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturmanın titizlikle yapılmasını istedi.

Bozdağ, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper'in şoförü Muzaffer Akşehirli ile hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma talimatı verdi.

Bozdağ, soruşturmanın bütün soru işaretlerini ortadan kaldıracak şekilde titizlikle yapılmasını istedi.

Soruşturmayı Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Kadri Özer'in yürüteceği belirtildi.

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