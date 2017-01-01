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Ordu'da vatandaşların bulduğu ve ejderha sandığı canlı "su semenderi" çıktı

Hem karada yürüyen hem de suda yüzebilen canlıya "su ejderhası" ismi koyan vatandaşlara gerçeği veteriner açıkladı

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:51:53 Güncelleme: 15:02:21 İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir bahçe önünde çalışan 3 kişi, buldukları ve "su ejderhası" adını verdikleri canlıyı muhafaza ederek veteriner çağırdı. Ancak veterinerin ilk incelemesinden sonra canlının bir ejderha olmadığı ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, Ünye'nin İnkur Mahallesi İncirli mevkisinde 3 arkadaş, bahçeye giriş çıkışlarını kolaylaştırmak için su birikintisi olan yere menfez koydu. Menfezin üzerine toprak dökerken daha önce hiç görmedikleri bir canlı ile karşılaştılar. İlk bakışta ejderhayı andıran ve hem karada yürüyen hem de suda yüzebilen canlıya "su ejderhası" ismi koyan vatandaşlar, bir hayli tedirgin olduklarını ifade ederek; "Biz böyle hayvanları filmlerde görüyorduk, tabii ki tedirgin olduk" dedi.

"İLK DEFA GÖRDÜM"

Yaşananları anlatan İlyas Ateş, "Sabah su birikintisinin içinde iki tane sürüngen hayvan fark ettik. Biz önce kertenkele sandık ama onların suda yaşamadığını biliyoruz. Baktık karada da hareket ediyorlar. Anlam veremedik. Ben 50 yaşındayım bu bölgede ilk defa gördüm böyle bir hayvanı. Biz buna kendi aramızda su ejderhası diye isim verdik. Çünkü balık gibi suda yaşıyor balık değil, kertenkele gibi karada gidiyor kertenkele değil. Tabii yetkililerin bu durumu incelemesini istiyoruz. Bu bölgenin hayvanı olmadığını düşünüyoruz. Biz buna su ejderhası dedik ama belki dinozor sülalesinden mi geldi acaba. Büyüdü büyüdü küçüldü mü bilemiyoruz. Biz böyle hayvanları filmlerde görüyorduk tabii ki tedirgin olduk" ifadelerini kullandı.
Tesadüf eseri gördükleri ve uygun bir şekilde muhafaza ettikleri canlının ne olduğunu öğrenmek ve devlet yetkililerine teslim edilmesini isteyen vatandaşlar ilk olarak veteriner çağırdı. Veteriner Hekim Ali Güngör yaptığı inceleme sonrası bunun bir ejderha olmadığını ancak bu bölgede az görülen ve durağan sularda yaşayan "su semenderi" olduğunu belirtti.

"DURGUN SULARI SEVEN BİR HAYVAN"

Vatandaşların merakının yerinde olduğunu ifade eden Veteriner Hekim Ali Güngör, telaş yapılacak bir durum olmadığını belirterek, "Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gittiğimizde vatandaşların tedirginliğini gördük. Su ejderhası verdikleri bu hayvanın su semenderi olduğunu gördük. Bu sürüngen hayvan her yerde görülmez. Nadir görülür. Özellikle durgun suları seven ve böcek ile beslenen bir hayvan. Bu bölgelerde pek rastlanılmayan bir hayvan olduğu için vatandaşların merakı yerinde bir merak. Bizde de gerçekten bir merak uyandırdı. Ben de bir veteriner olarak bu bölgede hiç görmedim bu hayvandan. Biz bu hayvanın yaptığımız kontrollerden sonra yine doğaya bırakacağız" dedi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 12 dakika önce
    ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR HAYVAN MEMLEKETİMİZDE GÖRÜLMESİ GERÇEKTEN BİYOLOJİK BİR KAZANIMDIR KEŞKE TÜRKİYE DE BU KONULARA DAİR DAHA KAPSAMLI ÇALIŞMALAR YAPILSA CİDDİ ANLAMDA FLORA FUANA MIZ BİLE DAHA ORTAYA KONULMADI.
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