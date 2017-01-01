ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Antalya
GÜNDEM

Antalya'da çevreci çiftin katil zanlısı tutuklandı

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:15:10 Güncelleme: 15:19:41

Antalya'da mermer ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan KİRADER Genel Başkanı 61 yaşındaki Ali Ulvi Büyüknohutçu ve aynı yaştaki eşi Aysin Büyüknohutçu'yu tüfekle öldüren zanlı Ali Y. tutuklandı. Zanlının olayın duyulmasının ardından hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi köylülerle birlikte çiftin evine gittiği ortaya çıktı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Soner Özcan'ın aktardığı bilgilere göre, Antalya'nın Finike ilçesinde, mermer ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan Kiracılar Derneği (KİRADER) Genel Başkanı Ali Ulvi (61) ve eşi Aysin Büyüknohutçu'yu (61) tüfekle öldüren 31 yaşındaki Ali Y. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

ÖLDÜRDÜĞÜ ÇİFTİN ÇAYINI İÇMİŞ

Cinayeti para için işlediğini söyleyen Y.'nin ifadesi ise kan dondurdu. İfadesinde, çiftin evine ilk kez geçen hafta evlerinin yakınında çıkan yangını ihbar etmek amacıyla gittiğini söyleyen zanlı şunları anlattı: "Evlerinin yakınında yangın çıkmıştı. Zarar görmesinler diye evlerine gidip uyardım. Ertesi gün eşim ile birlikte evlerine çay içmeye gittik. Eşim astım hastası, ilaçlarını alacak param olmadığından 270 lira borç para istedim. Kendisi o kadar parası olmadığını söyleyerek 100 lira verdi. Bu parayla eşime ilaç aldık."

NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATTI

Cinayeti de soğukkanlı bir şekilde anlatan zanlı Y., "Silahı mahalleden bir şahsın ahırından aldım. Evlerinin yanına gittim. Tekrar borç para istedim. Veremeyeceklerini söylediler aramızda tartışma çıktı. Önce Ali Ulvi Büyüknohutçu'ya ateş açtım. Sonra kaçmaya çalışan eşinin arkasından ateş ettim. Ardından içeride bulunan cüzdanı ve telefonu aldım. Cüzdanın içindeki 2 bin 100 liranın 400-500 lirasıyla eşimin ihtiyacı olan ilaçları aldık. 700 lirayı ise telefon alması için eşime verdim. Kalan parayla borçlarımı ödedim" şeklinde ifade verdi.

CİNAYETTEN SONRA OLAY YERİNE GİTMİŞ

Öte yandan zanlının cinayet ortaya çıktıktan sonra şüphe çekmemek için köylülerle birlikte çiftin evine gittiği ortaya çıktı. Köylülere cinayeti ilk kez duyuyormuş gibi davranan zanlının olay yerinde bir süre bekledikten sonra ayrıldığı öğrenildi. Ali Y.'nin cinayeti işlediği tüfeği ise bir kuyuya attığı, jandarma ekiplerinin tüfeği bulmak için çalışmaya devam ettiği belirtildi.

KIZLARI: PARA İÇİN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ

Olayın şokunu hala atlatamayan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin kızları Emine Büyüknohutçu ise, cinayeti para için işlenen bir cinayet olarak görmediklerini söyledi. Olayın detaylarının yargı sürecinde ortaya çıkacağını belirten Büyüknohutçu, "Şu an söyleyecek çok fazla bir şey yok" dedi.

KENT KONSEYİ'NDE SAYGI DURUŞU

Çevreci çiftin öldürülmesiyle ilgili tepkiler de sürüyor. Antalya Kent Konseyi'nde, vahşice öldürülen Ali Ulvi-Aysin Büyüknohutçu için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Konsey Başkanı Semanur Kurt, faillerin en ağır cezayı almasını istedi. Büyüknohutçu çiftinin ölümünün tüm Antalya'yı derinden sarstığını dile getiren Kurt, "Büyüknohutçu, son yıllarda yaşamını sürdürdüğü Finike'de sedir ormanlarının korunması ve taş ocaklarının çevreye verdiği zarar konusunda mücadelesini azimle sürdürüyordu. Tek tesellimiz onurlu mücadelesinde elde edilen kazanımları kısa sürede yok edilmemesi olacaktır" diye konuştu. Çevreci çiftin cenazeleri yarın Muratpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Antalya'da toprağa verilecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Antalya'da 38 kilo esrarla yakalanan imama 5 yıl 5 ay hapis
GÜNDEM

İmamın üzerinden çıkan şaşkına çevirmişti, karar ...
Asırlardır sönmeyen Yanartaş'ın sırrı çözüldü
GÜNDEM

Asırlardır sönmüyor! Sırrı çözüldü
Cinnet getiren kadın sokağı savaş alanına çevirdi
GÜNDEM

Cinnet getiren kadın ev eşyalarını sokağa fırlattı
SON DAKİKA - Antalya'da deprem!
GÜNDEM

Antalya'da deprem!
Antalya'da çevreci çiftin katil zanlısı yakalandı
GÜNDEM

Dün çevreci çifti öldürmüştü, bugün yakalandı!
CHP'li 4 vekilin açlık grevi sona erdi
GÜNDEM

CHP'li 4 vekilin açlık grevi sona erdi
Vatandaş en çok gürültüden şikayetçi
GÜNDEM

EMNİYET DUYURDU! O SAATLER ARASINDA KULLANMAK YASAK
Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu bir araya geldi
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU'NDAN SP LİDERİNE ZİYARET
SON DAKİKA! Atatürk'e hakaret soruşturmasında yeni gelişme
GÜNDEM

ATATÜRK'E HAKARETTEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN İSİM TESLİM OLDU
Mahrem imamlara yönelik operasyonların il il bilançosu
GÜNDEM

HANGİ İLDE KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI, KAÇ KİŞİ SERBEST BIRAKILDI?
Tekirdağ'da beton mikseri, midibüsle çarpıştı
GÜNDEM

BETON MİKSERİ, MİDİBÜSLE ÇARPIŞTI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Bekir Bozdağ, Başsavcı Mustafa Alper'in ölümünün araştırılmasını istedi
GÜNDEM

BOZDAĞ'DAN 'BAŞSAVCI ALPER' TALİMATI