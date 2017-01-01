Antalya'da çevreci çiftin katil zanlısı tutuklandı

Antalya'da mermer ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan KİRADER Genel Başkanı 61 yaşındaki Ali Ulvi Büyüknohutçu ve aynı yaştaki eşi Aysin Büyüknohutçu'yu tüfekle öldüren zanlı Ali Y. tutuklandı. Zanlının olayın duyulmasının ardından hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi köylülerle birlikte çiftin evine gittiği ortaya çıktı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Soner Özcan'ın aktardığı bilgilere göre, Antalya'nın Finike ilçesinde, mermer ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan Kiracılar Derneği (KİRADER) Genel Başkanı Ali Ulvi (61) ve eşi Aysin Büyüknohutçu'yu (61) tüfekle öldüren 31 yaşındaki Ali Y. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

ÖLDÜRDÜĞÜ ÇİFTİN ÇAYINI İÇMİŞ

Cinayeti para için işlediğini söyleyen Y.'nin ifadesi ise kan dondurdu. İfadesinde, çiftin evine ilk kez geçen hafta evlerinin yakınında çıkan yangını ihbar etmek amacıyla gittiğini söyleyen zanlı şunları anlattı: "Evlerinin yakınında yangın çıkmıştı. Zarar görmesinler diye evlerine gidip uyardım. Ertesi gün eşim ile birlikte evlerine çay içmeye gittik. Eşim astım hastası, ilaçlarını alacak param olmadığından 270 lira borç para istedim. Kendisi o kadar parası olmadığını söyleyerek 100 lira verdi. Bu parayla eşime ilaç aldık."

NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATTI

Cinayeti de soğukkanlı bir şekilde anlatan zanlı Y., "Silahı mahalleden bir şahsın ahırından aldım. Evlerinin yanına gittim. Tekrar borç para istedim. Veremeyeceklerini söylediler aramızda tartışma çıktı. Önce Ali Ulvi Büyüknohutçu'ya ateş açtım. Sonra kaçmaya çalışan eşinin arkasından ateş ettim. Ardından içeride bulunan cüzdanı ve telefonu aldım. Cüzdanın içindeki 2 bin 100 liranın 400-500 lirasıyla eşimin ihtiyacı olan ilaçları aldık. 700 lirayı ise telefon alması için eşime verdim. Kalan parayla borçlarımı ödedim" şeklinde ifade verdi.

CİNAYETTEN SONRA OLAY YERİNE GİTMİŞ

Öte yandan zanlının cinayet ortaya çıktıktan sonra şüphe çekmemek için köylülerle birlikte çiftin evine gittiği ortaya çıktı. Köylülere cinayeti ilk kez duyuyormuş gibi davranan zanlının olay yerinde bir süre bekledikten sonra ayrıldığı öğrenildi. Ali Y.'nin cinayeti işlediği tüfeği ise bir kuyuya attığı, jandarma ekiplerinin tüfeği bulmak için çalışmaya devam ettiği belirtildi.

KIZLARI: PARA İÇİN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ

Olayın şokunu hala atlatamayan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin kızları Emine Büyüknohutçu ise, cinayeti para için işlenen bir cinayet olarak görmediklerini söyledi. Olayın detaylarının yargı sürecinde ortaya çıkacağını belirten Büyüknohutçu, "Şu an söyleyecek çok fazla bir şey yok" dedi.

KENT KONSEYİ'NDE SAYGI DURUŞU

Çevreci çiftin öldürülmesiyle ilgili tepkiler de sürüyor. Antalya Kent Konseyi'nde, vahşice öldürülen Ali Ulvi-Aysin Büyüknohutçu için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Konsey Başkanı Semanur Kurt, faillerin en ağır cezayı almasını istedi. Büyüknohutçu çiftinin ölümünün tüm Antalya'yı derinden sarstığını dile getiren Kurt, "Büyüknohutçu, son yıllarda yaşamını sürdürdüğü Finike'de sedir ormanlarının korunması ve taş ocaklarının çevreye verdiği zarar konusunda mücadelesini azimle sürdürüyordu. Tek tesellimiz onurlu mücadelesinde elde edilen kazanımları kısa sürede yok edilmemesi olacaktır" diye konuştu. Çevreci çiftin cenazeleri yarın Muratpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Antalya'da toprağa verilecek.