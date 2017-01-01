Konya'da hamile doktora silahlı saldırıda şüpheliler adliyeye sevk edildi

Konya'da trafikte tartıştıkları 5 aylık hamile doktoru tabancayla vurarak yaralayan Hasan Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İsmail U. da Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Doktorun kalçasındaki kurşunun ise doğum sonrası çıkarılacağı öğrenildi.



Konya'da trafikteki tartışmada tabancayla vurulan 5 aylık hamile aile hekimi Aliye Avcı'nın vücudundaki kurşunun doğumdan sonra çıkarılacağı belirtildi.

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Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın aktardığı bilgilere göre, Selçuklu ilçesi Beşyol Kavşağı'nda önceki gün İsmail U. trafik ışıklarında aile hekimi Aliye Avcı (35) ile yol verme meselesi yüzünden tartışan Hasan Ç. (35) araca ateş açtı. Aracın sol arka kısmından giren mermi Dr. Avcı'ya isabet etti. Hastaneye kaldırılan Avcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Aliye Avcı'nın bel ile kalça kısmı arasına saplanan kurşunun doğumdan sonra çıkarılacağı öğrenildi.Öte yandan doktoru yaralayan Hasan Ç. ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı İsmail U.'nun araçlarında yapılan incelemede pompalı tüfek, 2 bıçak ve 21 fişek bulunduğu öğrenildi.