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TRT Genel Müdürü Şenol Göka istifa etti
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TRT Genel Müdürü Şenol Göka istifa etti

Göka'nın yerine Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu'nun vekalet edeceği belirtildi

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:15:16 Güncelleme: 17:26:43 İHA

TRT Genel Müdürü Şenol Göka görevinden istifa etti. İHA'nın haberine göre; Göka'nın istifası kabul edildi. Göka'nın yerine Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu'nun vekalet edeceği belirtildi. 

ŞENOL GÖKA KİMDİR?

1985 yılında Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. 20 Mayıs 1986 tarihinde TRT Antalya Radyosu'na atandı. Sırasıyla Prodüktör, Ankara Radyosu Müdürlüğü, Radyo Dairesi Başkanlığı ve Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Göka, 2012-2014 yılları arasında geçici olarak Başbakanlık Müşavirliği yaptı. 2014 yılının Haziran ayında TRT Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Şenol Göka, 20 Ekim 2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'ne atandı. 12 Mayıs 2017 tarihinde görevinden istifa etmiştir

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