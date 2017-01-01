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Yasin Börü
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Yasin Börü davasının gerekçeli kararı açıklandı

Mahkemenin gerekçeli kararında, HDP'nin gösteri çağrısı da yer aldı

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:52:02 Güncelleme: 16:56:22 AA

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde, Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili gerekçeli kararını açıkladı.

Mahkeme gerekçeli kararında, sanıklardan 16'sının "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 22'şer yıl, 2 sanığın 5'er kez müebbet ve 19'ar yıl ve suça sürüklenen 6 çocuğu ise 124'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Ayrıca kararda, davanın firari sanıkları Burhan Ay, Ersin Filizer ve İsa Özel'in dosyalarının ayrıldığı ve haklarındaki yakalama kararının devam ettiği hatırlatıldı.

HDP'NİN ÇAĞRISI KARARDA

Mahkemenin gerekçeli kararında, Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerin 6 Ekim 2014'te HDP Merkez Yürütme Kurulunda (MYK) yapılan çağrının ardından başladığına da yer verildi.

HDP MYK açıklamasında yapılan çağrıda şu ifadeler kullanılmıştı:

"Şu anda toplantı halinde olan HDP MYK'dan halklarımıza acil çağrı: Kobane'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarını ve AKP iktidarının Kobane'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz."

 

 

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