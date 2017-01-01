Zeytinburnu'nda bir kişi evine hacze gelenleri tinerle kovaladı

Zeytinburnu'nda evine hacze gelen avukat ve icra memurlarını tinerle kovalayan 59 yaşındaki emekli İbrahim B., üzerine tiner döküp kendisini yakmak istedi. Polisler tarafından ikna edilen Bilakaya, gözaltına alındı.



DHA'nın haberine göre olay, saat 15.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi. İşçi emeklisi İbrahim B., oturduğu evine hacze gelen avukat ve icra memurlarını görünce çılgına döndü. B., evine almak istemediği avukat ve icra memurlarıyla tartıştı. Bunun üzerine avukat ve icra memurları durumu polise bildirdi. Görevliler, polis eşliğinde eve girmek isteyince, İbrahim B., bir şişe tinerle görevlileri kovaladı. Bu sırada polis havaya ateş etti. Sokak ortasında üzerine tiner döken B., polisleri kendisini yakmakla tehdit etti.



Polislerin yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonuç verdi. B., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.







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