Haftasonu havalar nasıl olacak? 13-14 Mayıs 2017

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının haftasonu artarak mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının haftasonu ülke genelinde artması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Sıcaklıkların, mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Yarın ülke genelinde yağış beklenmezken, 14 Mayıs Pazar günü ise öğle saatlerinden itibaren kuzey ve doğu kesimlerde yerel sağanak geçişleri görüleceği öngörülüyor.

Haftasonu beklenen en yüksek hava sıcaklıkları yarın şöyle;



İstanbul- 28



Ankara- 30



İzmir- 31



Hava sıcaklıkları pazar günü ise İstanbul'da 25, Ankara'da 28 ve İzmir'de 32 derece olacak.