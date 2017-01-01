Başsavcı Mustafa Alper ve şoförünün öldüğü kazada yeni gözaltı

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin yaşamını yitirdiği, koruma polisi Ramazan Uğur'un ise yaralandığı kazayla ilgili, kazaya neden olan kamyon şoförünün yanı sıra, aracın sahibi de gözaltına alındı.



DHA'nın haberine göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'nin yaşamını yitirdiği, koruma polisi Ramazan Uğur'un ise yaralandığı, geçen çarşamba günü meydana gelen kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Olayla ilgili Başsavcı vekili Vedat Kadri Özüer ve 1 Cumhuriyet savcısı, özel olarak görevlendirildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı oluşturulan özel ekiple, soruşturmayı her detayı ince ince değerlendirip, büyük bir titizlikle yürütüyor. Ayrıca özel ekibin kazayla ilgili tüm ihtimalleri de değerlendirdiği öğrenildi.

Özel ekip, Başsavcı Alper'in içinde bulunduğu makam otomobiline çarpan kamyonun şoförü U.T.'nin ehliyetinin, bir ay önce alkollü yakalandığı için 2 yıllığına alınmasının dışında ayrıca şoförün SRC belgesinin de olmadığını belirledi.

U.T.'nin memleketi Uşak'tan kazadan yalnızca 4 gün önce Denizli'ye geldiği ve altyapı çalışması yapan bir firmanın taşeron şirketine kiralanan kamyonu kullanmaya başladığı öğrenildi.

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U.T.'nin kullandığı kiralık kamyona yönelik de araştırma yapan özel ekip, araç muayenesinin de olmadığını, kaza sırasında tonaj sınırının çok üstünde yük taşıdığını tespit etti.Bunun üzerine kamyonun sahibi Z.A. da gözaltına alındı. Kazayla ilgili gözaltında tutulan kamyon sahibi Z.A. ile şoför U.T.'nin yarın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.