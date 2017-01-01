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Ordu Fatsa'daki kayıp çocuk fındık bahçesinde bulundu

Evinden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta fındıklık bahçesinde bulunan 3 buçuk yaşındaki Mert Efe'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi

12 Mayıs 2017 Cuma, 21:07:22 Güncelleme: 21:17:32 AA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün akşam evinin önünden kaybolan 3 buçuk yaşındaki Mert Efe, yakınları tarafından fındık bahçesinde bulundu.

AFAD, UMKE ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin arama çalışmalarına ara vermesinin ardından, arama çalışmalarına devam eden çocuğun ailesi ve yakınları, saat 18.30 gibi çocuğu yaklaşık bir kilometre uzaklıkta fındıklık bahçesinde buldu.

Yakınları tarafından Fatsa Devlet Hastanesine götürülen çocuğa, muayenesinin ardından su ve yemek verildi.

Baba Zikrulluh Olmuş, çocuğuna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Olmuş, "Oğlum bitkin düştüğü için sesimize ses verememiş. Onu bitkin bir şekilde yatarken bulduk. Kendisi evin önünde sevdiği kedinin peşi sıra gitmiş ve evin yolunu bulamayınca kaybolmuş." dedi.

Anne Emine Olmuş ise gece olmadan oğluna kavuştuğu için herkese minnettar olduğunu ifade etti.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Yukarıbahçeler Mahallesi'nde 3,5 yaşındaki Mert Efe Olmuş, dün akşam evinin önünde oynarken kaybolmuş, bunun üzerine anne Emine ve baba Zikrullah Olmuş, jandarma ekiplerinden yardım istemiş, mahalleye gelen jandarma, çocuğun bulunamaması üzerine AFAD, UMKE, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve diğer ekiplerden destek isteyerek, yaklaşık 100 kişilik ekiple çocuğun bulunması için geniş kapsamlı çalışma başlatılmıştı.

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