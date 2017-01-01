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"DAHA ÖNCE DE ÇAMAŞIR MAKİNESİNE GİRİYORMUŞ, HABERİM YOKTU"



Kızının ardından ağlayan baba Yiğit Koç ise, "Kızımı okuldan aldıktan sonra eve bıraktım. Çizgi film izleyip yatıyordu. O gün yatmadı. Ben de çalışmak için fırına geçtim. Fırından eve döndüm ama Ecrin'i evde bulamadık.