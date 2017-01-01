Giresun'un Bulancak İlçesi'nde evlerindeki çamaşır makinesinin içerisinde ölü bulunan 6 yaşındaki Ecrin Koç, ilçeye bağlı Tandır Köyü´nde gözyaşları içinde toprağa verildi.
DHA'nın haberine göre, Bulancak İlçesi Acısu Mahallesi´nde yaşayan Yiğit ve Sevcan Koç çiftinin 6 yaşındaki kızları Ecrin Koç, dün akşam saatlerinde ağabeyi H. Koç tarafından çamaşır makinesinin içinde ölü olarak bulundu.
Talihsiz çocuğun cenazesi, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Tandır Köyü´ne getirildi.
Ecrin Koç'un cenazesi, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Ayakta durmakta zorlanan Sevcan Koç, kızının mezarı başında gözyaşı döktü, ağıtlar yaktı.