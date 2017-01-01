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Saklandığı çamaşır makinesinde ölen Ecrin toprağa verildi

12 Mayıs 2017 Cuma, 23:50:35 DHA

  • 1 Saklandığı çamaşır makinesinde ölen Ecrin toprağa verildi
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    Giresun'un Bulancak İlçesi'nde evlerindeki çamaşır makinesinin içerisinde ölü bulunan 6 yaşındaki Ecrin Koç, ilçeye bağlı Tandır Köyü´nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

  • 2 Saklandığı çamaşır makinesinde ölen Ecrin toprağa verildi
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    DHA'nın haberine göre, Bulancak İlçesi Acısu Mahallesi´nde yaşayan Yiğit ve Sevcan Koç çiftinin 6 yaşındaki kızları Ecrin Koç, dün akşam saatlerinde ağabeyi H. Koç tarafından çamaşır makinesinin içinde ölü olarak bulundu. 

  • 3 Saklandığı çamaşır makinesinde ölen Ecrin toprağa verildi
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    Talihsiz çocuğun cenazesi, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Tandır Köyü´ne getirildi. 

  • 4 Saklandığı çamaşır makinesinde ölen Ecrin toprağa verildi
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    Ecrin Koç'un cenazesi, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

  • 5 Saklandığı çamaşır makinesinde ölen Ecrin toprağa verildi
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    Ayakta durmakta zorlanan Sevcan Koç, kızının mezarı başında gözyaşı döktü, ağıtlar yaktı. 

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    HABERİN DEVAMI

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