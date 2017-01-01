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Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki cuntacılara ilişkin iddianame hazırlandı

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Ankara’da 28 kişinin ölümüne neden olan Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli 155 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Atınç’ın “Tüm kritik kadrolar bunların elinde” sözlerine de yer verildi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 02:09:03 Güncelleme: 02:14:23

Darbe girişimi sırasında Ankara’da 28 kişinin ölümüne, 276 kişinin yaralanmasına neden olan ve rehin alınan komutanların kaçırılmasında kullanılan helikopterlerin kalktığı Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki cuntacılara ilişkin iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Alpaslan Karabay tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğg. Ünsal Coşkun’un da aralarında bulunduğu 152’si asker, 3’ü sivil 155 şüpheli hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre iddianamede, 16 Temmuz’da yapılması planlanan darbe için görevlendirilen bir subayın, öğle saatlerinde MİT’e giderek, “Kendisi gibi FETÖ’cü olan bir pilotun akşam 19.00’dan itibaren 2 Skorsky ve 1 adet Cougar helikopter ile izinsiz uçuş yapılacağını, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın alınacağını söylediğini” anlattığı belirtildi. İhbar üzerine MİT Müsteşarı Fidan’ın Org. Yaşar Güler’i, Güler’in de Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı bilgilendirdiği belirtildi. Fidan’ın daha sonra karargâhta Akar’la görüştüğü hatırlatılan iddianamede, Akar’ın da Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ı Kara Havacılık Komutanlığı’na gönderdiği vurgulandı.

FARKLI UÇUŞ PLANI

Çolak’ın, Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç’a hiçbir uçak ve helikopterin uçmaması emri verdiği, ardından da iki pilotun ismini vererek birliklerinde olup olmadıklarını ve FETÖ ile irtibatlarını sorduğu anlatıldı. Atınç’ın, bu pilotlardan birinin örgütle bağını kestiğini belirttiği, Çolak’ın bunlar dışında başka benzer tip kişiler bulunup bulunmadığını sorduğu aktarılan iddianamede, Atınç’ın Çolak’a, “Komutanım ben Allah korkusu olan insanım, elimde bilgi, belge yok ancak Kara Havacılık Komutanlığı’nda bulunan tüm kritik kadrolar bunların elinde” yanıtını verdiği vurgulandı.

İddianamede, şüphelilerin yapılan hazırlıkların fark edilmesini engellemeye çalıştıkları ve Çolak’a 15 Temmuz yerine bir gün önceki uçuş planlarını gösterdikleri kaydedildi. Çolak’ın ayrılmasından sonra şüpheliler Ünsal Çoşkun, Mehmet Şahin, Özcan Karacan, Mustafa Durmuş ve Halil Gül’ün Atınç’ı rehin aldıkları, Ünsal Çoşkun’un Kara Havacılık Komutanı gibi hareket ettiği bilgisi yer aldı.

İSTANBUL PLANI BOZULDU

FETÖ’cülerin kalkışma öncesi yaptıkları toplantılar da anlatılan iddianamede şöyle denildi: “Cumhurbaşkanının İstanbul’da rehin alınmasının planlandığı ancak Cumhurbaşkanının Marmaris’e gitmesi nedeniyle bu planın değiştirildiği, kaldığı otelden bir şekilde rehin alınarak skorsky helikopter ile Milas üzerinden Çiğli’ye getirileceği, yerinin tespit edilememesi halinde gerekirse Amerikalılar’dan yer tespiti ve net konum tespiti ile ilgili olarak yardım alınacağı planlanmıştır.”

 

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