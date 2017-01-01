Küçük Özge'ye Şırnaklı komandolardan anlamlı hediye

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Biz de ufak da olsa bir şeyler yapmak istedik. Öncelikle size 271 komandonun selamını iletir, çam sakızı çoban armağanı, kızımız Özge'miz için gönderdiğimiz hediyeleri kabul etmenizi rica ederiz. Allah her daim yar ve yardımcınız olsun' yazıyordu.". Bu cümleler bizi daha da duygulandırdı. Hem de çok sevindik. Allah razı olsun, vatan için uğraşıyorlar, işleri kolay değil. Onların işi bizimkinden daha zor" diye konuştu.