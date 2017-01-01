Küçük Özge'ye Şırnaklı komandolardan anlamlı hediye

Antalya'da babasının evinin tavanına yaptığı 150 liralık düzenekle yürümeye başlayan 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım'ın boyası dökülen odası Kepez Belediyesi tarafından boyandı. Küçük Özge'ye Şırnakta'ki komando birliği tarafından bir koli oyuncak hediye edildi.
Apartman dairesinde kendi yaptığı düzenekle kızını yürütmeye çalışan baba Ali İhsan Yıldırım, " Kızım şu anda apartman dairesinde hapis hayatı yaşıyor. Bahçeli bir almak gibi hayalim var. Kızımın bahçede geniş geniş rahatça oynamasını istiyorum.Özge, yürümeye devam edemezse ileri de bu düzeneği bahçeye daha uzun bir şekilde yapabilirim" dedi.
Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesin'de yaşayan küçük Özge, doğduktan 13 gün sonra tek bacağını kaybetti. Baba Ali İhsan Yıldırım, Özge'nin yanlış tedavi nedeniyle bacağının kesildiğini iddia ederek hukuk mücadelesi başlattı ancak sonuç alamadı. Yıldırım ailesi, maddi imkansızlıklar ve hastanelerde yer olmaması nedeniyle Özge'yi fizik tedaviye götüremedi.
Alimünyum ustası baba Yıldırım, kızına yürümeyi öğrenmesi için evin tavanına yaptığı bir düzenekle kızına yürümeyi öğretmeyi başardı. Küçük Özge'nin durumunu gören tüm Türkiye yardım için seferber oldu.
Bu anlamlı desteklerden biri de Şırnak'ta görev yapan terörle mücadele eden komando birliğinden geldi. Terörle mücadele eden askerler, Özge'ye harçlıklarından artan paralarla bir koli oyuncak gönderdi. Özge için bir anlamlı sürpriz de Kepez Belediyesi'nden geldi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün talimatıyla Özge'nin evini boyamak için iki boyacı görevlendirildi. İki usta başta Özge'nin odası olmak üzere bütün evi itinayla boyadı.