Büyükada'da fayton çetesine operasyon düzenlendi

Habertürk TV'den Osman Girgin'in haberine göre, polis Büyükada'da iki gruba operasyan düzenledi. Hedefte faytoncular vardı. İddiaya göre bir grup faytoncu, diğer faytoncuları borçlandırıyor, araçlarını alıyordu.



Ada'da konuşan bazı faytoncular, borçlandırılıp paralarının gasp edildiğini söyledi.

ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNE KAYITLI 45 GAYRİMENKUL BULUNDU



Şüphelilerin üzerine kayıtlı 45 gayrimenkul tespit edildi. Bahse konu olan gayrimenkuller arasında; yalı, otel, iş yeri ve evler var. Gayrimenkullerin, borçlarını ödeyemeyen kişilerden zorla alındığı iddia ediliyor.

POLİS 19 FAYTONA EL KOYDU

Operasyonda çetenin el koyduğu 19 fayton da ele geçirildi. O faytonlar Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde polis kordonunda bekletiliyor.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Büyükada'da 220 fayton var. Adadaki faytoncular isimlerinin bu olayla anılmasından tepki duyuyor. Soruşturma kapsamında 15 kişi mağdur olarak ifade verdi. 17 şüphelinin Emniyet'teki sorgusu sürüyor.