Çocuğa işkence yapan Ukraynalı bakıcı, Marmaris'te yakalandı

İstanbul'da, bir işadamının çocuğuna işkence yaptığı eve yerleştirilen gizli kameralarla tespit edilen Ukraynalı bakıcı 54 yaşındaki Nadia Shapoval, Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde yakalandı.



DHA'nın haberine göre, İstanbul'da yaşayan işadamı 37 yaşındaki S.E. ve eşi yabancı uyruklu M.T.E., çocuğunun evde bakımı için 6 ay önce Ukrayna uyruklu Nadia Shapoval'ı işe aldı. Bir süre sonra anne M.T.E., çocuğunun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğunu fark ederek durumu eşi S.E.'ye anlattı. Baba S.E., bakıcının hareketlerinden şüphelenerek evin çeşitli odalarına gizli kamera yerleştirdi. Anne M.T.E., davranışlarından rahatsız olduğu Ukraynalı bakıcıyı işten çıkardıktan sonra eve yerleştirilen gizli kamera kayıtlarını izlediğinde gördüklerine inanamadı. Bakıcının çocuğunu darp ettiğini gören anne M.T.E., eşine bildirdi. Çift, gecen Çarşamba günü İstanbul'un Esenyurt İlçesi'ndeki Kıraç Polis Merkezi'ne giderek bakıcı Shapoval'dan şikayetçi oldu.



BABA DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ



İşadamı S.E., bakıcıyı bulmak için harekete geçti. Shapoval'ın kalabileceği yerlere bakan S.E., tüm çabalarına rağmen bakıcıyı bulamadı. Kamera kayıtlarını bakıcının sık sık misafirliğe gittiği alt komşusuna izlettiren baba S.E., Shapoval'ın Marmaris'te bir arkadaşının olduğunu ve oraya gitmiş olabileceğini öğrendi.



Sabah saatlerinde Marmaris'e giden S.E., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, saat 22.00 sıralarında Tepe Mahallesi'nde tek başına yürüyen Nadia Shapoval'ı yakaladı. Karşısında S.E.'yi gören Shapoval, ağlayarak sinir krizi geçirdi.



İsminin gizli kalmasını isteyen işadamı S.E.'nin şikayetçi olduğu Shapoval, Şehit Nedip Eker Polis Merkezi'ne getirilerek yeminli tercüman eşliğinde ifade verdi. Susma hakkını kullanandığı öğrenilen Nadia Shapoval'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.











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