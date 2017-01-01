ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Muğla Marmaris
GÜNDEM

Çocuğa işkence yapan Ukraynalı bakıcı, Marmaris'te yakalandı

Çocuğunun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğunu fark eden anne, evin çeşitli odalarına gizli kamera yerleştirdi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:00:12 Güncelleme: 10:03:18 DHA

İstanbul'da, bir işadamının çocuğuna işkence yaptığı eve yerleştirilen gizli kameralarla tespit edilen Ukraynalı bakıcı 54 yaşındaki Nadia Shapoval, Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde yakalandı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul'da yaşayan işadamı 37 yaşındaki S.E. ve eşi yabancı uyruklu M.T.E., çocuğunun evde bakımı için 6 ay önce Ukrayna uyruklu Nadia Shapoval'ı işe aldı. Bir süre sonra anne M.T.E., çocuğunun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğunu fark ederek durumu eşi S.E.'ye anlattı. Baba S.E., bakıcının hareketlerinden şüphelenerek evin çeşitli odalarına gizli kamera yerleştirdi. Anne M.T.E., davranışlarından rahatsız olduğu Ukraynalı bakıcıyı işten çıkardıktan sonra eve yerleştirilen gizli kamera kayıtlarını izlediğinde gördüklerine inanamadı. Bakıcının çocuğunu darp ettiğini gören anne M.T.E., eşine bildirdi. Çift, gecen Çarşamba günü İstanbul'un Esenyurt İlçesi'ndeki Kıraç Polis Merkezi'ne giderek bakıcı Shapoval'dan şikayetçi oldu.

BABA DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ

İşadamı S.E., bakıcıyı bulmak için harekete geçti. Shapoval'ın kalabileceği yerlere bakan S.E., tüm çabalarına rağmen bakıcıyı bulamadı. Kamera kayıtlarını bakıcının sık sık misafirliğe gittiği alt komşusuna izlettiren baba S.E., Shapoval'ın Marmaris'te bir arkadaşının olduğunu ve oraya gitmiş olabileceğini öğrendi.

Sabah saatlerinde Marmaris'e giden S.E., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, saat 22.00 sıralarında Tepe Mahallesi'nde tek başına yürüyen Nadia Shapoval'ı yakaladı. Karşısında S.E.'yi gören Shapoval, ağlayarak sinir krizi geçirdi.

İsminin gizli kalmasını isteyen işadamı S.E.'nin şikayetçi olduğu Shapoval, Şehit Nedip Eker Polis Merkezi'ne getirilerek yeminli tercüman eşliğinde ifade verdi. Susma hakkını kullanandığı öğrenilen Nadia Shapoval'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.




SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Muğla'da 18 yaşındaki İpek, pompalı tüfekli saldırıda öldü, kardeşi yaralı
GÜNDEM

Korkunç olay! Arkadaşlık teklifini kabul etmedi diye.. ...
Muğla'da ekiplerin dağda aradığı paraşütçü otelinde bulundu
GÜNDEM

Ekiplerin dağda aradığı paraşütçü öyle bir yerden ...
"Hayalet Şehir" Kayaköy için koruma amaçlı imar planı
GÜNDEM

Kayaköy için koruma amaçlı imar planı
Muğla'da çöpün önündeki Suriyelilerin fotoğrafı gündem oldu
GÜNDEM

Çöpün önündeki Suriyelilerin fotoğrafı gündem oldu
Muğla'da TIR köprüde asılı kaldı
GÜNDEM

Şaşkına çeviren görüntü!
Bodrum çöplüğünde yangın
GÜNDEM

Bodrum çöplüğünde korkutan yangın
Muğla'da 18 yaşındaki İpek, pompalı tüfekli saldırıda öldü, kardeşi yaralı
GÜNDEM

KORKUNÇ OLAY! ARKADAŞLIK TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ DİYE...
Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki cuntacılara ilişkin iddianame hazırlandı
GÜNDEM

HELİKOPTER İHANETİ İDDİANAMESİ TAMAM!
Küçük Özge'ye Şırnaklı komandolardan anlamlı hediye
GÜNDEM

ÖZGE'YE ÖYLE BİR SÜRPRİZ YAPTILAR Kİ!
SON DAKİKA! Hatay'da 1 astsubay şehit oldu
GÜNDEM

HATAY'DA YARALANAN ASKERDEN ACI HABER
Çocuğa işkence yapan Ukraynalı bakıcı, Marmaris'te yakalandı
GÜNDEM

KAMERADAN GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI! DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRÜP...
Koruyucu baba kızına can oldu
GÜNDEM

EN BABA KADER! HELAL OLSUN...