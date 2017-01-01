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Uludağ'daki kızak faciasında savcı annenin beraatını talep etti

Olay yerinde yapılan keşfin ardından cumhuriyet savcısı, anne Ceyda U., Bülent T. ve İsmail T.'nin beraatlarını talep ett

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:31:37 Güncelleme: 10:35:48 İHA

Uludağ'da 7 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiği kızak kazasıyla ilgili davada 15 yıla kadar hapsi istenen annenin savcı beraatını talep etti.

İHA'nın haberine göre olay, 25 Ocak 2015 Pazar günü Uludağ'da meydana geldi. Bir kamu kurumunda memur olan Ceyda U. (35), kızları Zeynep (13) ve Elif (7) ile birlikte sömestr tatilinde Uludağ'a geldi. İsmail T.'ye (40) ait kızak kiralama yerine giden Ceyda U., personel olarak çalışan Bahadır G.'den (36) kızak kiraladı. Anne, kızları ile birlikte 250 metre uzunluğundaki Bülent T.'ye (58) ait pistte kızak yaparken kontrolünü kaybetti. Zeynep kızaktan düşerken, anne Ceyda ile Elif U. 5 metre yüksekliğindeki dere yatağına yuvarlandı. Kafasını kayaya çarpan küçük kız Çekirge Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"VİCDAN YAPTIM"

Olayın ardından kusurlu bulunan anne Ceyda U. hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2 ile 15 yıl, diğer şüpheliler Bülent T., Bahadır G. ve İsmail T. hakkında ise 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme' suçlarından 2 ila 18 yıl arası hapis cezası talebiyle 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan Bahadır G., "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Olay tarihinde İsmail T.'nin kızak ve motor kiralama işyerinde eleman olarak çalışıyordum. Olay günü Karayolları çalışma yapmıştı. Bizim pist bozuk olduğu için kızak kiraya veremiyorduk. Sanık Ceyda U., gelip benden kızak kiralamak istedi. Ben de pistin bozuk olması sebebiyle kiralık kızak veremeyeceğimi söyledim. Bana, çocukların hevesini kırma, bize yardımcı ol dedi. Ben de vicdan yaptım. Başkasına kızak vermediğim halde, Ceyda'ya 20 lira karşılığında kızak verdim. Kazanın nasıl ve nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.

"ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİĞİMİ HATIRLIYORUM"

Anne Ceyda U. ise, bilirkişi raporundaki ifadesinde şunları söyledi:
"Küçük kızak bulamadığım için normal bir kızak kiralamak istedim. O da bana kazanın olduğu yeri göstererek, 'Bu alan bizim bölgemiz, burada kaymak zorundasınız' dedi. 20 lira karşılığında kızağı kiraladım ve memuriyet kimliğimi verdim. Daha sonra ben ve iki kızım kızağı binerek aşağı doğru kamaya başladık. Bizim gibi o bölgede kayan çok insan vardı. Kızağın hızı artınca ben kontrolümü kaybetmeye başladım. Orada bulunan birkaç kişiye çarptım. Bunun üzerine büyük kızım kızaktan düştü ve yuvarlandı. Etrafta tabela ve file yoktu. İleride bir tümsek olduğunu gördüm. Tümseğe geldiğimizde duramadım ve 3-4 metre aşağıdaki dere yatağına düştük. Düştüğümüz yerde kaya parçaları vardı. Kızımın durumu çok iyi değildi. Sonra çığlık atarak yardım istediğimi hatırlıyorum. Bu kazanın yaşanmasında ihmali olan kişi ve kurumlardan şikayetçiyim".

Olay yerinde yapılan keşfin ardından cumhuriyet savcısı, anne Ceyda U., Bülent T. ve İsmail T.'nin beraatlarını talep etti. Savcı, Bahadır G.'nin ise 15 yıla kadar hapsini talep etti. Dava karara bağlanmak üzere ileri bir tarihe ertelendi.

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