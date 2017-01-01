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Çukurca'da Güvendağı'na sızmak isteyen 7 PKK'lı öldürüldü

Çıkan çatışmada 1 terörist ölü ele geçirilirken, 6 PKK'lı ise kaçmaya çalıştı. Düzenlenen hava operasyonunda ise kaçmaya çalışan 6 PKK'lı terörist de vurularak etkisiz hale getirildi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:38:13 Güncelleme: 11:19:22 DHA

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde Güvendağı Üs Bölgesine sızmak isteyen 7 PKK'lı terörist öldürüldü. Teröristlerden 1'i çatışmada, 6'sı ise düzenlenen hava operasyonunda etkisiz hale getirildi.

DHA'nın haberine göre, Türkiye'nın Irak sınırında bulunan Çukurca İlçesi'nde operasyonlar devam ederken, dün saat 23.00 sıralarında bir grup terörist, Irak tarafından Güvendağı Üs Bölgesine sızmak istedi. Nöbetteki askerlerin teröristleri fark etmesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1 terörist ölü ele geçirilirken, 6 PKK'lı ise kaçmaya çalıştı. Sürdürülen takip sonucu teröristlerin bulunduğu bölgenin koordinatları verilerek hava operasyonu düzenlendi. Düzenlenen hava operasyonunda ise kaçmaya çalışan 6 PKK'lı terörist de vurularak etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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