Çukurca'da Güvendağı'na sızmak isteyen 9 PKK'lı öldürüldü

Operasyonların devam ettiği Irak sınırındaki Çukurca ilçesi'nde 2 PKK'lı terörist daha öldürüldü. Çukurca Güvendağ Üs Bölgesi'nin 2 kilometre güneydoğusunda bulunan Kuzey Irak bölgesinde tespit edilen 2 teröristin Türk savaş uçaklarınca etkisiz hale getirildiği, böylece öldürülen PKK'lı sayısının 9 yükseldiği belirtildi.



DHA'nın haberine göre, Türkiye'nın Irak sınırında bulunan Çukurca İlçesi'nde operasyonlar devam ederken, dün saat 23.00 sıralarında bir grup terörist, Irak tarafından Güvendağı Üs Bölgesine sızmak istedi. Nöbetteki askerlerin teröristleri fark etmesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1 terörist ölü ele geçirilirken, 6 PKK'lı ise kaçmaya çalıştı. Sürdürülen takip sonucu teröristlerin bulunduğu bölgenin koordinatları verilerek hava operasyonu düzenlendi. Düzenlenen hava operasyonunda ise kaçmaya çalışan 6 PKK'lı terörist de vurularak etkisiz hale getirildi.

2 teröristin Türk savaş uçaklarınca etkisiz hale getirildiği, böylece öldürülen PKK'lı sayısının 9 yükseldiği belirtildi.