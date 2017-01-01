ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İzmit Limanı
GÜNDEM

İzmit Limanı'nda dev kokain operasyonu

Konteynerde muz kolilerinin yanında 7 valiz tespit edildi. Valizlerde 250 paket halinde 293 kilo 524 gram kokain bulundu

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:42:02 Güncelleme: 10:50:12 AA

İzmit Limanı'nda, Malta'dan gelen Singapur bayraklı gemide yapılan aramada, konteyner içine gizlenmiş halde 293 kilo 524 gram kokain ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nden alınan istihbarat üzerine harekete geçen İzmit Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Malta'dan gelen Singapur bayraklı bir gemiyi izlemeye aldı. Başsavcılık tarafından da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı kapsamında takip edildiği belirtilen geminin, bakanlığın merkezi operasyon birimlerinin de katılımıyla detaylı şekilde aranması kararlaştırıldı.

İzmit açıklarına gelmesinin ardından GMR 507 Hızır Reis isimli gümrük botuyla kontrollü olarak limana yanaşması sağlanan gemide, Gümrük Muhafaza Gemi Arama Timlerince arama yapıldı. Narkotik dedektör köpekler Porsuk, Zeyna ve Astor'un da kullanıldığı detaylı aramada suç unsuruna rastlanmadı. Gemide yürütülen operasyon, bakanlık komuta kontrol merkezinden de canlı olarak takip edildi.

X-RAY'DE TESPİT EDİLDİ

Aramanın ardından gemide bulunan 122 konteyner, X-Ray taramasından geçirildi. Konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, konteyner arama hangarına alındı. Burada açılan konteynerde muz kolilerinin yanında 7 valiz tespit edildi. Valizlerde 250 paket halinde 293 kilo 524 gram kokain bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, gemi kaptanları ve baş makinist gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İzmit'te bir kişi husumetlisini vurdu
GÜNDEM

İzmit'te bir kişi husumetlisini vurdu
İzmit'te otobüste kadını tacizle suçlanan kişi yakalandı
GÜNDEM

Otobüsteki mide bulandıran olayla ilgili yeni ...
İzmit'te otobüste tacizde bulunan kişi böyle görüntülendi
GÜNDEM

Otobüste iğrenç olay! Genç kadın böyle görüntüledi
İzmit'te öğrenciye cinsel organını gösteren tacizci yakalandı
GÜNDEM

Teşhirci sapık yakalandı!
Kendi evinde kiracı durumuna düştü
GÜNDEM

Ne olduğunu anlamadan evinde kiracı oldu!
İnşaat kazısında Roma dönemine ait mezarlar çıktı
GÜNDEM

İzmit'te inşaat çalışmalarını durduran olay!
Çukurca'da Güvendağı'na sızmak isteyen 7 PKK'lı öldürüldü
GÜNDEM

ÇUKURCA'DA 7 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Org. Akar'dan Zübeyde Hanım vurgulu Anneler Günü mesajı
GÜNDEM

ORG. AKAR'DAN ZÜBEYDE HANIM VURGULU ANNELER GÜNÜ MESAJI
Konya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi genç kız kameradan yakalandı
GÜNDEM

GENÇ KIZ YAKAYI BÖYLE ELE VERDİ!
İzmir'de komşu kavgası kanlı bitti
GÜNDEM

ACI OLAY! DÜĞÜNÜNE SADECE 2 GÜN KALMIŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
GÜNDEM

"ANNE ÖZLEMİ ÇEKEN BİRİ OLARAK HER BİR ANNEYİ KENDİ ANNEM GİBİ GÖRÜYORUM"
Darbecilerden "Aksakallı'yı vurun" talimatı
GÜNDEM

HAİNLER, KAHRAMANI HELİKOPTERLE VURACAKTI!