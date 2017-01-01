İzmit Limanı'nda dev kokain operasyonu

İzmit Limanı'nda, Malta'dan gelen Singapur bayraklı gemide yapılan aramada, konteyner içine gizlenmiş halde 293 kilo 524 gram kokain ele geçirildi.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nden alınan istihbarat üzerine harekete geçen İzmit Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Malta'dan gelen Singapur bayraklı bir gemiyi izlemeye aldı. Başsavcılık tarafından da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı kapsamında takip edildiği belirtilen geminin, bakanlığın merkezi operasyon birimlerinin de katılımıyla detaylı şekilde aranması kararlaştırıldı.



İzmit açıklarına gelmesinin ardından GMR 507 Hızır Reis isimli gümrük botuyla kontrollü olarak limana yanaşması sağlanan gemide, Gümrük Muhafaza Gemi Arama Timlerince arama yapıldı. Narkotik dedektör köpekler Porsuk, Zeyna ve Astor'un da kullanıldığı detaylı aramada suç unsuruna rastlanmadı. Gemide yürütülen operasyon, bakanlık komuta kontrol merkezinden de canlı olarak takip edildi.

X-RAY'DE TESPİT EDİLDİ



Aramanın ardından gemide bulunan 122 konteyner, X-Ray taramasından geçirildi. Konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, konteyner arama hangarına alındı. Burada açılan konteynerde muz kolilerinin yanında 7 valiz tespit edildi. Valizlerde 250 paket halinde 293 kilo 524 gram kokain bulundu.



Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, gemi kaptanları ve baş makinist gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.