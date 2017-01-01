Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin hazırladığı iddianamede, darbecilerin darbe teşebbüsü gecesi Konya yolunda aracıyla ilerlediği tespit edilen Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'yı helikopterlerle vurma emri verdiği ortaya çıktı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede yer alan şüphelilerden Ömer Faruk Albunar'ın savcılık ifadesinde, şüphelilerden eski pilot Kurmay Yarbay Mehmet Şahin'in telefonla konuştuktan sonra şüphelilerden eski Pilot Yarbay Özcan Karacan'a dönerek, Aksakallı'nın yerinin tespit edildiğini sinkaflı sözlerle aktardığı kaydedildi.

Albunar, ifadesinde Şahin'in telefonu kapattıktan sonra "heyecanlı ve sinkaflı" bir şekilde Karacan'a "Aksakallı'nın kaçtığını ve Konya yolunda kobra aracıyla ilerlediğini" söylediğini belirterek, "Özcan Karacan da elindeki telsizle pilotlara; 'Aksakallı Konya yoluna doğru ilerliyormuş, onu vurun' şeklinde talimat verdi." ifadelerini kullandı.