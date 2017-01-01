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Konya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi genç kız kameradan yakalandı

Çevredeki esnaf ve vatandaşlara görüntüleri izleten polis, şüphelilerden birinin 16 yaşındaki F.Ö. olduğunu saptadı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:14:22 Güncelleme: 11:27:25 DHA

Konya'da park halindeki motosikletin kilidini kırarak çalan üç şüpheliden F.Ö. adlı genç kız, güvenlik kameralarından kimliği tespit edilerek yakalandı. Diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DHA'nın haberine göre, olay, geçen 4 Mayıs günü saat 23.45 sıralarında merkez Meram İlçesi Abdülaziz Mahallesi Albdülmümin Sokak üzerinde meydana geldi. Park halindeki bir motosiklet kilidi kırılıp çalındı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, olayın meydana geldiği yerde güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede biri kız üç kişinin motosikleti çaldığı belirlendi.

AYNI MAHALLEDE OTURUYORMUŞ

Çevredeki esnaf ve vatandaşlara görüntüleri izleten polis, şüphelilerden birinin 16 yaşındaki F.Ö. olduğunu saptadı. Aynı mahallede oturan F.Ö., dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. F.Ö. ilk ifadesinde, kendisinin gözcülük yaptığını, olayı gerçekleştiren diğer şüphelilerden birinin Mehmet Ö. olduğunu, diğer kişiyi tanımadığını, motosikletinde Mehmet Ö. de olduğunu söyledi. F.Ö., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken polis, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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