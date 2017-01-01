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Bursa'da rehine krizi

Madde bağımlısı Mehmet O. isimli bir genç, krize girerek evde bulunan annesi ve kız kardeşini rehin aldı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:20:30 Güncelleme: 12:39:14 İHA

Bursa'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, annesi ve kız kardeşini evde rehin aldı.

İHA'nın haberine göre olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Ceylan Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı Mehmet O. isimli bir genç, krize girerek evde bulunan annesi ve kız kardeşini rehin aldı.

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Evdeki bağrışmalar üzerine çevre sakinleri polis ekiplerine haber verirken, gencin annesi Lütfiye O., kendisini silahla rehin alan oğlundan kurtulmak için 1. kattaki evlerinin balkonundan atladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan anne Lütfiye O., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rehin tuttuğu kız kardeşini polis ekiplerinin çağrısının ardından bırakan eli silahlı genç, ekiplere direnmeyi sürdürüyor.

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