Konyaaltı Sahili'nde fuhuş pazarlığı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, gündüz tatilcilerin akşamları ise fuhuş yapan kadınların uğrak yeri haline geldi. Yoldan geçen otomobillerdekilerle yapılan pazarlıklar zaman zaman trafiğin sıkışmasına da neden oluyor.



Gündüzleri sıcak havadan bunalıp serinlemek isteyenlerin uğrak adresi Konyaaltı Sahili, akşam saatlerinde ise fuhuş pazarlığına sahne oluyor. Fuhuş şebekesinin otomobille getirdiği kadınlar, yoldan geçen sürücülerle pazarlık yaparken, yarım kilometre geride bekleyen gözcüler devriye gezen polisleri gördüklerinde hızla gelip kadınları sahilden uzalaştırıyor.

POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇIYORLAR

Kadınların bazıları orada bekleyen otomobillere binerken bazıları da ağaçlık alanlara kaçarak saklanıyor. Devriye gezen polislerin uzaklaştığını gören kadınlar tekrardan yola çıkıyor. Konyaaltı Sahili'nde fuhuş yapan kadınların otomobille gelenlerle pazarlık yapması zaman zaman bölgede trafiğin sıkışmasına neden oluyor.



