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CHP 'A Takımı'nda revizyona gidiyor

CHP'de Selin Sayek Böke'nin yerine Aykut Erdoğdu'nun getirileceği belirtilirken Zeynep Altıok'un da ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Genel sekreterlik için de Hakkı Süha Okay'ın adı geçiyor

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:56:50 Güncelleme: 13:04:37 HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'A Takımı'nda revizyona gidiyor. Süreç, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin partideki görevlerinden istifasıyla başladı. Parti Sözcülüğüne Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan getirildi ancak ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığı koltuğu henüz dolmadı.

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu, Böke'den boşalan koltuğu revizyon hamlesi için doldurmadı. Ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığına İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun getirilmesi bekleniyor.

'A Takımı'ndan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan bir diğer ismin ise parti yönetimiyle görüş ayrılığında olan Zeynep Altıok olduğu belirtildi. İstifa etmesi beklenen ve son Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına katılmayan Altıok'un revizyon hamlesini beklediği öğrenildi.

Habertürk TV'ye konuşan kaynaklar, Böke ve Altıok'un değişmesi, MYK'ya da iki yeni koltuğun eklenmesiyle toplamda 4 ya da 5 kişilik bir revizyonun olabileceğini kaydetti. Yeni koltuklardan birinin kültür ve sanat platformundan sorumlu genel başkan yardımcılığı olacağı belirtildi.

Parti Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır'ın da görevinden alınabileceği belirtiliyor. Sındır'ın yerine eski genel başkan yardımcılarından Hakkı Süha Okay'ın adı geçiyor.

CHP liderinin revizyonu önümüzdeki hafta duyurması bekleniyor.

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