"Hayalet" lakaplı dolandırıcı İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da son iki ay içinde gerçekleştirdiği 7 kapkaç olayında yaklaşık 200 bin lira çaldığı iddia edilen "Hayalet" lakaplı Asya B.(26) gözaltına alındı.

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yankesicilik yapan 26 yaşındaki Asya B., polise yakalanmamak ve teşhis edilmemek için yüzünü estetik ameliyatla değiştirdi. Yakalandığında avukatı tarafından bile tanınamayan Asya B.'nin ağabeyi ile birlikte İstanbul'da son bir yılda tespit edilen 200 bin liralık 7 olay gerçekleştirdiği belirlendi. Kardeş zanlılar tutuklandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, İstanbul'da 4 Mayıs 2016'da bir alışveriş merkezinde A.Ç. adlı kadının çantasının çalınmasının ardından benzer yöntemle başka hırsızlıkların da yapıldığını belirleyen polis, görüntüleri inceleyince bir kadını ve ona yardım eden bir erkeği farketti.

Kadının yanındaki erkeğin Derman B. olduğunu belirleyen polis, kardeşler Asya B. ile Ulaş B.'yi de mercek altına aldı. Asya B.'yi inceleyen polis, kamera kayıtlarıyla sabıka kayıtlarındaki resimlerin benzemediğini gördü. Polis yaptığı araştırmada, Asya B.'nin son 3 yılda çene, yüz ve burun ameliyatları olduğunu tespit etti. Ulaş B.'nin, 4 ay önce yakalanan kardeşi Asya B.'yi, sahte polis kimliğini gösterip kurtardığını belirledi.

Azılı hırsız Asya B. ve suç ortağı ağabeyi Derman B.'yi yakalamak için her ayrıntıyı değerlendiren polis, genç kadının sürekli kılık değiştirdiği, sık sık taşındığı ve estetik yaptırdığını tespit etti. Hayalet diye da anılan kadının 8 yaşında bir oğlu olduğunu belirleyen polis, oğlundan yola çıkarak Bağcılar'daki eve baskın yaptı. Derman B. ve Asya B. yakalandı.

İstanbul'da son 7 olayda 200 bin liralık kapkaç yapan genç kadını, başka illerde de 77 ayrı araması olduğu anlaşıldı. Asya B.'nin ayrıca daha önceden hakkında açılan 17 ayrı davadan yaklaşık 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.



AVUKATI BİLE TANIYAMADI

Asya B. ve kardeşinin hırsızlık yöntemi de ortaya çıkarıldı. Buna göre; Asya B. şüphe çekmemek için başörtü takarak şık giyiniyor. Bankamatiklerde para çeken kişilerin arkasında sıraya giriyor. Özellikle yabancıları tercih ediyor. Fark ettirmeden kart şiflerini not alıyor. Onları takip edip çantalarını çalıyor.

Asya B.'nin emniyette, yaptırdığı estetik ameliyatlar yüzünden avukatı tarafından bile tanınmadığı belirtildi. Suçlamaları kabul etmeyen Asya B. ve ağabeyi Derman B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer kardeş aranıyor.

Asya B.'nin 2011'de İstanbul'a yakalandığı ve bir süre tutuklu kayıp tahliye olduğu anlaşıldı. Konya'da da 2012 yılında yakalanan Asya B., o dönemde kısa bir süre tahliye olduğu öğrenildi.