ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul
GÜNDEM

"Hayalet" lakaplı dolandırıcı İstanbul'da yakalandı

"Hayalet" lakaplı dolandırıcı, çaldığı paralarla tanınmamak için estetik yaptırmış

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:55:48 Güncelleme: 15:58:51

İstanbul'da son iki ay içinde gerçekleştirdiği 7 kapkaç olayında yaklaşık 200 bin lira çaldığı iddia edilen "Hayalet" lakaplı Asya B.(26) gözaltına alındı.

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yankesicilik yapan 26 yaşındaki Asya B., polise yakalanmamak ve teşhis edilmemek için yüzünü estetik ameliyatla değiştirdi. Yakalandığında avukatı tarafından bile tanınamayan Asya B.'nin ağabeyi ile birlikte İstanbul'da son bir yılda tespit edilen 200 bin liralık 7 olay gerçekleştirdiği belirlendi. Kardeş zanlılar tutuklandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, İstanbul'da 4 Mayıs 2016'da bir alışveriş merkezinde A.Ç. adlı kadının çantasının çalınmasının ardından benzer yöntemle başka hırsızlıkların da yapıldığını belirleyen polis, görüntüleri inceleyince bir kadını ve ona yardım eden bir erkeği farketti.

Kadının yanındaki erkeğin Derman B. olduğunu belirleyen polis, kardeşler Asya B. ile Ulaş B.'yi de mercek altına aldı. Asya B.'yi inceleyen polis, kamera kayıtlarıyla sabıka kayıtlarındaki resimlerin benzemediğini gördü. Polis yaptığı araştırmada, Asya B.'nin son 3 yılda çene, yüz ve burun ameliyatları olduğunu tespit etti. Ulaş B.'nin, 4 ay önce yakalanan kardeşi Asya B.'yi, sahte polis kimliğini gösterip kurtardığını belirledi.

Azılı hırsız Asya B. ve suç ortağı ağabeyi Derman B.'yi yakalamak için her ayrıntıyı değerlendiren polis, genç kadının sürekli kılık değiştirdiği, sık sık taşındığı ve estetik yaptırdığını tespit etti. Hayalet diye da anılan kadının 8 yaşında bir oğlu olduğunu belirleyen polis, oğlundan yola çıkarak Bağcılar'daki eve baskın yaptı. Derman B. ve Asya B. yakalandı.

İstanbul'da son 7 olayda 200 bin liralık kapkaç yapan genç kadını, başka illerde de 77 ayrı araması olduğu anlaşıldı. Asya B.'nin ayrıca daha önceden hakkında açılan 17 ayrı davadan yaklaşık 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

AVUKATI BİLE TANIYAMADI

Asya B. ve kardeşinin hırsızlık yöntemi de ortaya çıkarıldı. Buna göre; Asya B. şüphe çekmemek için başörtü takarak şık giyiniyor. Bankamatiklerde para çeken kişilerin arkasında sıraya giriyor. Özellikle yabancıları tercih ediyor. Fark ettirmeden kart şiflerini not alıyor. Onları takip edip çantalarını çalıyor.

Asya B.'nin emniyette, yaptırdığı estetik ameliyatlar yüzünden avukatı tarafından bile tanınmadığı belirtildi. Suçlamaları kabul etmeyen Asya B. ve ağabeyi Derman B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer kardeş aranıyor.

Asya B.'nin 2011'de İstanbul'a yakalandığı ve bir süre tutuklu kayıp tahliye olduğu anlaşıldı. Konya'da da 2012 yılında yakalanan Asya B., o dönemde kısa bir süre tahliye olduğu öğrenildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Zeytinburnu'nda bir kişi evine hacze gelenleri tinerle kovaladı
GÜNDEM

Evine gelenleri tinerle kovaladı, o da yetmedi...
Haftasonu havalar nasıl olacak? 13-14 Mayıs 2017
GÜNDEM

Meteoroloji'den haftasonu için müjde!
İstanbul ve Hatay'da eskort çetesi çökertildi: 36 gözaltı
GÜNDEM

Eskort çetesi çökertildi: 36 gözaltı
FETÖ'nün Borsa İstanbul yapılanmasına 102 gözaltı kararı
GÜNDEM

FETÖ'nün Borsa İstanbul yapılanmasına 102 gözaltı ...
Karıştırılan çocuklar 4 yıl sonra gerçek ailelerine teslim edilecekler
GÜNDEM

4 yıl önce karıştırılan çocuklar için karar verildi!
İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Ağrı'da 4 kadın, 4 esrarengiz olay!
GÜNDEM

4 kadın, 4 esrarengiz olay!
Süleyman Soylu: Eğer o kızlarımız bir daha dağa giderse...
GÜNDEM

SOYLU: EĞER O KIZLARIMIZ BİR DAHA DAĞA GİDERSE...
SON DAKİKA! Muğla Marmaris'te tur midibüsü devrildi
GÜNDEM

ANNELER GÜNÜ İÇİN YOLA ÇIKAN TUR MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 23 ÖLÜ
Zonguldak'ta hırsızlık şüphelisi 2'si hamile 3 kadına gözaltı
GÜNDEM

POLİS HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ, 2'Sİ HAMİLE 3 KADIN YAKALANDI!
Jandarma'dan duygulandıran "Anneler Günü" klibi
GÜNDEM

JANDARMA MESAJINI KLİPLE VERDİ!
Gaziantep'te 3.5 ton at ve eşek eti ele geçirildi
GÜNDEM

VATANDAŞA YEDİRECEKLERDİ! "GÖZÜMÜZLE GÖRMEDİĞİMİZ İÇİN İNANMIYORDUK"
Antalya'da eşiyle tartışan kadın intihar etti
GÜNDEM

"KARIM KENDİNİ ASMIŞ YETİŞİN"