Katil koca 3 yıl sonra İran'da yakalandı

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Abdulhaki H.'nin İran'da yakalandığı belirtilirken, Türkiye'ye iade edilmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:53:53 Güncelleme: 17:01:38 DHA

İzmit'te, karısını öldürmesi nedeniyle 16 yıl cezaevinde hapis yatan, cezaevinden çıktıktan sonra 5 bin lira başlık parası vererek evlendiği 3 çocuğunun annesi 27 yaşındaki Ayşe H.'yi öldürdükten sonra kayıplara karışan 67 yaşındaki Abdulhadi H., İran'da yakalandı. Abdulhadi Hakan'ın Türkiye'ye iade edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, 10 Temmuz 2014 tarihinde, İzmit'e bağlı Akmeşe Mecidiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda Abdulhadi H., eşi Ayşe H.'yi balta ile vurarak yaraladı. Ayşe H. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Abdulhadi H. kayıplara karıştı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI

Abdulhadi H.'nin daha önce 4 evlilik yaptığı, ilk eşini öldürmesi nedeniyle 16 yıl cezaevinde yattığı, cezaevinden arkadaşı olan kişinin kız kardeşi olan Ayşe H. ile 5 bin lira başlık parası vererek evlendiği belirlendi. Yurtdışına kaçtığı belirlenen Abdulhadi H.'nin yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. Abdulhaki H.'nin İran'da yakalandığı belirtilirken, Türkiye'ye iade edilmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.


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