Edirne'de 50 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

Edirne merkezli FETÖ/PDY'nin Türk Silahları Kuvvetleri'nde görevli astsubayların 'mahrem' yapılanmasına yönelik 14 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 50 astsubay gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli astsubayların 'mahrem' yapılanması yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 50 astsubay hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında Van, Hakkari, Şırnak, Gaziantep, Hatay'ın da aralarında bulunduğu 14 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 50 astsubayı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin soruşturmaları getirildikleri Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde sürüyor.
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