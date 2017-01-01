Beyoğlu İtfaiyesi'nin şoförü Tevfik Keler'in 7 yaşındaki oğlu Dursun Efe Keler Burkit Lenfoma(Lenf Kanseri) hastalığına yakalandı. 3 aylık bir kemoterapi sürecine giren Dursun Efe'nin saçları dökülmeye başladı. Hastanede ziyaretine gelen Şişli İtfaiye Onbaşısı Arif Koç, saçlarını kestireceğine dair Minik Efe'ye söz verdi. Bunun üzerine saçlarını kestiren Koç, çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

İHA'nın haberine göre, İzmir İtfaiye erlerinin bu paylaşımı görmesiyle birlikte Minik Efe'ye destek çığ gibi büyüdü. Ankara, Samsun ve Sinop İtfaiye erlerinin de katılmasıyla destek günden güne artmaya başladı.

Beyoğlu İtfaiyesi'nde Dursun Efe için moral günü düzenlendi. Minik Efe İtfaiyeci kıyafetlerini giyerek ilk önce itfaiye arabasına bindi ve ardından telsizden anons yaparak Beyoğlu İtfaiyesi'ne seslendi. Ardından dedesi ve itfaiye erleri Dursun Efe'yi merdiven aracına bindirdi. İtfaiye erlerini verdiği destekten ötürü memnuniyetini dile getiren Dursun Efe"Çok mutluyum. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Benim için saçlarını kestirdikleri için" dedi.

TÜM ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Dursun Efe Keler'in babası Tevfik Keler, "Ben kestirince arkadaşlarım da destek verdi. Allah razı olsun. Zor bir süreç. İzmir itfaiyesindeki arkadaşlarda kestirdi. Sinop, Ankara derken tüm arkadaşlara çok teşekkür ederim. Cerrahpaşa Hematoloji bölümündeki doktorlar da bunun gibi çocuklarla çok ilgileniyorlar. Buradan 6-7 kişi kestirdik. Öbür postada arkadaşlar vardı. Onlarda kestirdi. 20-25 kişi sadece bizim postada vardır" dedi.

"SONUCA GÖRE DOKTORLARIMIZ HAREKET EDECEK"



Dursun Efe'nin ikinci dönemin başında okulu bıraktığını ifade eden Baba Keler,"Okula gidemiyor. Biz elimizden geldi kadar evde ders çalıştırıyoruz. Okuma yazmayı çözdü. Birazda üstüne düşünüyoruz. Okuma yazmayı da çözdü. Hastanede çalıştırıyoruz. Hastalığı Burkitt Lenfoma. Kemoterapiye aldık. Bundan sonrasını bilmiyoruz. Sonuca göre doktorlarımız hareket edecek" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ DURSUN EFE VE DURSUN EFE GİBİ HASTALARA DESTEK OLMAK"



Dursun Efe gibi hastaların yanına olduklarını hissettirmek için saçlarını kestirdiklerini söyleyen Beyoğlu İtfaiyesi Ekip Amiri Mustafa Vural, "Biz bunu biz bize içimizde yapmak istedik. Öncelikle Tevfik arkadaşımıza destek olsun, Dursun Efe gibi hastalara da ümit olsun diye bu işe başladık. Bunun kendi açımızdan küçük çaplı olmasını düşünüyorduk. Oysa bizi aştı. Daha büyük şeylere geldi. Amacımız Dursun Efe ve Dursun Efe gibi hastalara destek olmak. Ayrıca bizim yaptığımız iş çok zor bir iş.Tevfik arkadaşımız ilk zamanlar bu olayı kabullenemiyordu. Baya sorunlar yaşıyordu. Biz onu kendi aramıza katmak için ve onun gibi düşünmek için bu şekilde destek vermeye çalıştık ve bu çok kabul gördü. Bütün hastalara Allah'tan şifa diliyoruz. Süreç çok zor bir süreç. Yaşayanlar daha iyi bilir. Biz de onların yanında olduğumuzu hissettirmek için bu şekilde saçlarımızı kestik"

"EFE'MİZ İÇİN NE KADAR FAZLA KİŞİYE ULAŞIRSAK O KADAR DUA DEMEK"



Sosyal medyada yaptığı paylaşımla Dursun Efe'ye olan desteği büyüten Şişli İtfaiye Onbaşısı Arif Koç, "Dursun Efe kardeşimiz hastaneye yattı. Bizde hastaneye ziyarete gittik. Doktorları saçlarının döküleceğini söyledi. Biz de alıştırma babında Dursun Efe'ye söz verdik. Biz de saçlarımızı kesicez. Ben kestikten sonra baban kesecek. Baban kestikten sonra sen de kes diye aramızda bir diyalog geçti. Hastaneden eve çıktıktan sonra eve ziyarete gittiğimiz zaman kapıdan içeriye girdiğimiz zaman 'Hani söz vermiştin. Niye saçlarını kesmedin?' diye bir sitemde bulundu bana. Ondan sonra bende saçlarımı kestirme kararı aldım. Ondan sonra bunu sosyal medyada paylaştım. İzmir İtfaiyesinden Mustafa Maden arkadaşımız bizlere ulaştı. Çocuğun durumunu sordu bana. Çocuğun durumunu anlattık bizde. Sağ olsun İzmir İtfaiyesindeki arkadaşlarımız da bizlere destek vermek amaçlı bir video paylaştılar. Öyle öyle derken Ankara İtfaiyesi, Sinop İtfaiyesi, Samsun İtfaiyesi, böyle bir kitleye ulaştık. Efemiz için ne kadar fazla kişiye ulaşırsak o kadar dua demek. O kadar çok moral demek. Saçlarımız önemli değil. Efemiz iyi olsun ve moralli olsun. Gerisi önemli değil" şeklinde konuştu.