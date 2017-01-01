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Şehit Atilla Güneş'in oğlu Doğan Güneş sünnet oldu

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:52:06

  • 1 Şehit Atilla Güneş'in oğlu Doğan Güneş sünnet oldu
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    Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015'te teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen özel harekat polisi Atilla Güneş'in 10 yaşındaki oğlunun İzmir'deki sünnet düğünü, sosyal medyadan yapılan çağrılar sonucu binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

  • 2 Şehit Atilla Güneş'in oğlu Doğan Güneş sünnet oldu
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    Şehit babası için düzenlenen cenaze töreninde döktüğü gözyaşlarıyla Türkiye'yi yasa boğan Doğan Güneş'in sünnet edileceğini öğrenen vatandaşlar, aileyi yalnız bırakmamak için sosyal medyadan düğüne katılım çağrısı yaptı.

  • 3 Şehit Atilla Güneş'in oğlu Doğan Güneş sünnet oldu
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    Binlerce vatandaş, düğüne katılmak için sabah Gaziemir'e geldi.

  • 4 Şehit Atilla Güneş'in oğlu Doğan Güneş sünnet oldu
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    Sünnet kıyafetlerini giyen Doğan Güneş, ağabeyi Alperan ve arkadaşlarıyla, üstü açık otomobile bindi. Güneş, Türk bayraklarıyla donatılan yüzlerce aracın bulunduğu konvoyla, şehit polisin görev yaptığı Adnan Menderes Havalimanı'na, oradan da Gaziemir'deki düğün salonuna getirildi.

  • 5 Şehit Atilla Güneş'in oğlu Doğan Güneş sünnet oldu
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    Burada ata bindirilen çocuk, mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde salona alındı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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