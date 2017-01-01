Şehit Atilla Güneş'in oğlu Doğan Güneş sünnet oldu

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Bütün Türk halkıyla, milletiyle gurur duyduğunu ifade eden Güneş, şunları kaydetti: "Biz şehit eşleri, gaziler bizi asla yalnız bırakmayacağınızı anladık. Biz en fazla 50 kişilik bir arkadaş grubuyla, evimizde Doğan'a sünnet elbisesi giydirip, ağabeyinin isteği üzerine hatırası kalsın diye bir sünnet düğünü yapacaktık. Nasıl olduğunu anlamadım. Sosyal medyadan yapılan yorumları duyuyorum, gerçekten inanamıyorum. Çok güzel şeyler yazıldı. Farklı bir acı yaşıyoruz, bu ülkeyi çok seviyoruz o nedenle de acımızı dile getirmek istemiyoruz."