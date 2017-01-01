Devlet Bahçeli'den Anneler Günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Annelik fedakarlık numunesi, sevgi nişanesi, en iyi niyet, en görkemli insani ve manevi ziynettir. Anne ömür boyu baş tacı edilecek değerdir. Onları kırmayalım, incitmeyelim, üzmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

MHP'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Anneler Günü" mesajı yayınladı.

Annelerin, "Işığı hiç solmayan bir hayat kaynağı, huzur ve bereket sağanağı, kavuşmakla bile dinmeyen bir hasret vahası" olduğunu belirten Bahçeli, "Annelik fedakarlık numunesi, sevgi nişanesi, en iyi niyet, en görkemli insani ve manevi ziynettir. Anne ömür boyu baş tacı edilecek değerdir.

Onları kırmayalım, incitmeyelim, üzmeyelim. Çünkü haklarını ödememizin belki de imkansız olduğu yüksek kıymet tabii ki annedir." ifadelerini kullandı.

"Anne"yi tarif etmenin zor olduğunu ancak bunun yaşayarak idrak edilebileceğini aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

"Dokunması buram buram şefkat ve merhamet, bakması da haysiyet ve hoşgörüdür. Bütün annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, her birine en iyi dileklerimi sunuyorum. Annelik oldukça insanlık hep var olacaktır. Başta özlemle andığım, ismi geçtiğinde kalbimin titrediği saygıdeğer annem olmak üzere vefat etmiş annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum."