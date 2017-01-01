Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi Spil Dağı eteklerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöplükte akşam saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen yangın, gökyüzünü yoğun dumanla kapladı. Bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE

Yangına 15 itfaiye aracı, 1 iş makinesi, 1 arazöz ve 1 helikopter ile müdahale edildiğini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Gül, havanın rüzgarlı olmasının müdahaleyi zorlaştırdığını söyledi. Gül, "OSB'den gelen ve ayrışım için depolama alanında bekleyen kimyasal atıkların tutuşması ile yangın meydana geldi. Rüzgar, yangının sönmesinde olumsuz bir etki unsuru" dedi.





YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Manisa İl AFAD Müdürü Bekir Şen ise, "Yangının yerleşim yerlerine zarar vermesinin önü alındı. Can ve mal kaybı bulunmamaktadır" diye konuştu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ahmet ÜNSAL / MANİSA