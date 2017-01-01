Kızına siper oldu, 3 kurşunla yaşıyor

İstanbul’da geçen hafta bir börekçiyi basan kaynak ustası Ö.D. (43), burada çalışan eşi A.D.’yi (39) önce yumrukladı, sonra da silahla 4 yerinden vurup polise teslim oldu. Gazete Habertürk'ten Hüseyin Şentürk'ün haberine göre Ö.D., eşini boşanmak istediği için vurduğunu söyledi. Ancak kurşunlara hedef olan A.D., kocasının öz kızına tacizde bulunduğunu öğrenince şikâyetçi olduğunu, şikâyetten vazgeçmesi için kendisine baskı yaptığını açıkladı. 3 çocuk annesi kadının, kızını kurtarmak için kocasına direnerek şikâyetinde ısrar ettiği, 30 yıl hapis istemiyle dava açılmasını sağladığı ortaya çıktı. Bedeninde 3 kurşunla taburcu edilen A.D., yaşadıklarını HABERTÜRK’e anlattı.

Gözyaşları içinde cesurca, “Eşimin beni öldürmek istemesinin gerçek nedeni, iğrenç bir taciz olayı. Kocam 2 yıl boyunca 11 yaşındaki kızımıza cinsel istismarda bulundu. Ben şikâyetimden vazgeçmeyince beni öldürmek istedi” diyen A.D., şunları söyledi:

‘KARAKOLA ÇAĞIRDILAR’

“İşteyken kızımın okuduğu okulun müdürü aradı ve ‘Okula gelin’ dedi. Gittiğimde odasında 2 polis vardı. Bana, ‘Kızınızı babası dövüyor mu?’ diye sordular. Sonra polis aracıyla eve geldik. Kızım Z.D. yalnız başına evdeydi. Polis evi aradı, kızımla beni karakola götürdüler. Çocuk Şubesi’nde kızımı bir kenara çekip konuştular. Sonra eşimi karakola çağırmamı istediler. Kocamın ilk sözü, ‘Ne oldu, çocuk bir şey mi söyledi?’ oldu. Karakola geldi. Beni ve eşimi ayrı odalara aldılar. Kadın komiser bana, ‘Kızınıza babası cinsel tacizde bulunmuş’ dedi. Sinir kirizi geçirip kendimi kaybettim. Sakinleşince kızıma olayı sordum. ‘Doğru söylüyorum anne, niye inanmıyorsun bana?’ diye tepki gösterdi. Hastaneden verilen raporda cinsel istismar tespit edildi. Polis, kızımı çocuk yurduna, beni de evime gönderdi. Eşimi gözaltına aldılar ama serbest kaldı. Suçlamaları inkâr ediyordu. Kızımın kaldığı yurda gittim. Kızım yaşadıklarını tek tek anlattı. 2 yıl cinsel istismarda bulunmuş. Kimseye anlatmaması için de ölümle tehdit etmiş. Korktuğu için kızım bunları bana bile anlatamamış.

‘EVİ TERK ETTİM’

Eve dönünce kızımın anlattıklarını eşime anlattım. İnkâr edip kızımın yalan söylediğini iddia etti. 2 hafta sonra 7 yaşındaki oğlumu da polis gelip alarak onu da yuvaya yerleştirdi. Bir avukat tutup savcılığa başvurdum ve eşim hakkında şikâyette bulundum. Gidecek, sığınacak bir yerim, bir destekçim yoktu. Şikâyetimi geri çekmem için beni öldürmekle tehdit etti. Anne olarak tahammül edemedim ve evi terk ettim.

Eşim davadan vazgeçirmek için birçok kez arayıp beni sevdiğini, yaşananların geçeceğini ve bir şey yapmadığını söyledi. Ben direndim. Hiçbir teklifini kabul etmedim. O gün, çalıştığım börekçiye geldi. Benim üzerime yürüyüp önce yüzüme yumruk vurdu. Belinden tabancayı çıkarıp 4 el ateş etti. Yere düşünce başucuma gelip telefonla babasını aradı ve ‘Baba ben A.’yı vurdum, yerlerde kıvranıyor ama öbürkünü bulamadım’ dediğini duydum. Ölmediğim için çok şanslıyım. Taburcu oldum ama 3 kurşun hâlâ vücudumda.”