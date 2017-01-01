ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Muğla
GÜNDEM

Muğla'daki kazada 11 aylık bebeğin mucize kurtuluşu

Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı tur midibüsü kazasında, hayatını kaybeden sürücü Armağan Sertbaş ve ağır yaralanan Duygu Sertbaş'ın 11 aylık kızları Nehir kurtuldu

14 Mayıs 2017 Pazar, 09:04:58 Güncelleme: 09:07:10 İHA

İzmir'in Buca ilçesinde Anneler Günü gezisi nedeniyle çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bir kafile, sabah saatlerinde üç midibüs ile Marmaris'e doğru yola çıkmıştı. Armağan Sertbaş'ın yönetimindeki tur midibüsü, saat 12.30 sıralarında Sakar Geçidinde dik rampadan aşağıya inerken kontrolden çıkınca feci bir kaza meydana gelmişti. Kazada 24 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de ağır yaralandı.

İHA'nın haberine göre; Kaza yapan midibüste bulunan iki çocuk babası Armağan Sertbaş olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Duygu Sertbaş da ağır yaralandı. Öte yandan midibüste çiftin 11 aylık kızı Nehir Sertbaş'ın da olduğu ortaya çıktı. Kazada hafif yaralanan küçük kızın nasıl hayatta kaldığını Duygu Sertbaş'ın emlakçılık yaparak geçimini sağlayan amcası Sefa Avcı anlattı.

"CAMDAN FIRLAMIŞ"

Yaşanan acı olay nedeniyle üzgün olduklarını belirten Avcı, ''Bugün bizim için çok acı bir gün oldu. Saat 12.30 sıralarında Marmaris'e ağabeyimin damadı Armağan Sertbaş, yeğenim Duygu Sertbaş ve kızı 11 aylık Nehir Sertbaş'ın olduğu bir kafilenin kaza yaptığını öğrendik. Acı haberi alınca bütün akrabalar toplandık, hep beraber Muğla'ya gittik. Bize başta 'hepsi öldü' dediler ama kaza esnasında 11 aylık yeğenimiz Nehir camdan fırlayarak kaza yerinin biraz ilerisine düşmüş. Sağlık ekipleri ve vatandaşlar orada yoğun bir şekilde cenazelerle uğraşırken, oradan motosikleti ile geçen Muğlalı bir vatandaş, bir bebek sesi duyuyor ve onu alıp hemen hastaneye yetiştiriyor'' diye konuştu.

Haberin Fotoğrafları

YOLDAN GEÇEN MOTOSİKLETLİ SESİNİ DUYDU

Kaza sonucu ağır yaralanan Duygu Sertbaş'ın yoğun bakımda olduğunu aktaran Avcı, Armağan Sertbaş'ın hayatını kaybetmesi üzerine büyük bir acı duyduklarını ifade etti. Motosikletli bir vatandaşın fark ettiği küçük Nehir'in ise durumu iyi olduğu öğrenildi. Sertbaş çiftinin, oğulları Şakir Sertbaş'ı geziye götürmedikleri, ananesine bıraktıkları ortaya çıktı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA! Muğla Marmaris'te tur midibüsü devrildi
GÜNDEM

Anneler Günü için yola çıkan tur midibüsü devrildi: ...
Muğla'da 18 yaşındaki İpek, pompalı tüfekli saldırıda öldü, kardeşi yaralı
GÜNDEM

Korkunç olay! Arkadaşlık teklifini kabul etmedi diye.. ...
Çocuğa işkence yapan Ukraynalı bakıcı, Marmaris'te yakalandı
GÜNDEM

Kameradan gördüklerine inanamadı! Dedektif gibi iz sürüp. ...
Muğla'da ekiplerin dağda aradığı paraşütçü otelinde bulundu
GÜNDEM

Ekiplerin dağda aradığı paraşütçü öyle bir yerden ...
"Hayalet Şehir" Kayaköy için koruma amaçlı imar planı
GÜNDEM

Kayaköy için koruma amaçlı imar planı
Muğla'da çöpün önündeki Suriyelilerin fotoğrafı gündem oldu
GÜNDEM

Çöpün önündeki Suriyelilerin fotoğrafı gündem oldu
Binali Yıldırım, Mattis ile görüşmesini anlattı: Açıklamakta zorlandı
GÜNDEM

YILDIRIM, MATTİS İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI: AÇIKLAMAKTA ZORLANDI
Muğla'daki kazada 11 aylık bebeğin mucize kurtuluşu
GÜNDEM

MUĞLA'DAKİ KAZADA MUCİZE KURTULUŞ! 11 AYLIK...
Zübeyde Hanım’a iftiralarla dolu sahte belgedeki emsalsiz hatâlar
GÜNDEM

İDDİALAR PALAVRA, BELGELER SAHTE!
Kızına siper oldu, 3 kurşunla yaşıyor
GÜNDEM

KIZINA SİPER OLDU, 3 KURŞUNLA YAŞIYOR
Denizli’de kezzaplı saldırıya uğrayan kadın dehşeti anlattı
GÜNDEM

GENÇ KADIN KEZZAPLI DEHŞETİ ANLATTI!
Konya'da düğünden dönen otobüs devrildi: 20 yaralı
GÜNDEM

DÜĞÜN DÖNÜŞÜ FECİ KAZA: 20 YARALI